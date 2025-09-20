Havalar yeniden ısınıyor: Sıcaklık 10 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Eylül 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

4 KENTE SARI KODLU UYARI

Doğu Karadeniz'de 2 gündür etkili olan sağanak yağış bu akşam saatlerine kadar devam edecek. Meteoroloji 4 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da aşırı yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batı ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

SICAKLIK 10 DERECE ARTIYOR

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Ancak yeni haftaya birlikte sıcaklıklar yurdun batısından başlayarak 4 ila 10 derece artış gösterecek.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU