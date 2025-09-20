Menü Kapat
24°
Gündem
Havalar yeniden ısınıyor: Sıcaklık 10 derece artacak

Son günlerde mevsim normallerinin altına düşen sıcaklık yeniden yükseliyor. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, yeni haftada yurt genelinde sıcaklıklar 6 ila 10 derece artacak. Bugün ise şiddetli yağışın etkili olacağı 4 kent için sarı kod verildi. Vatandaşlara sel, su baskını ve heyelana karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Eylül 2025 tarihli raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre; 'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Havalar yeniden ısınıyor: Sıcaklık 10 derece artacak

4 KENTE SARI KODLU UYARI

Doğu Karadeniz'de 2 gündür etkili olan bu akşam saatlerine kadar devam edecek. Meteoroloji 4 il için sarı kodlu yaptı. Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da aşırı yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Havalar yeniden ısınıyor: Sıcaklık 10 derece artacak

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batı ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Rize'de sel ve heyelan: Dereler taştı, köprü çöktü, yollar kapandı

SICAKLIK 10 DERECE ARTIYOR

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Ancak yeni haftaya birlikte sıcaklıklar yurdun batısından başlayarak 4 ila 10 derece artış gösterecek.

Havalar yeniden ısınıyor: Sıcaklık 10 derece artacak

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

  • İSTANBUL °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ANKARA °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık
  • BURSA °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ADANA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık
  • KONYA °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ERZURUM °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • SAMSUN °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DİYARBAKIR °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık
ETİKETLER
#Türkiye
#hava durumu
#yağış
#rüzgar
#sel
#sağanak yağış
#Uyarı
#Gündem
