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 | Onur Kaya

İBB soruşturmasında ifade veren tanıktan 'tekelleşme' iddiası: Aylık 1,5 milyar TL kayıp var

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırıldığı İBB soruşturmasında ifade veren Ö.K. isimli tanık, hafriyat işlerinin tekel haline getirildiğini söyledi. Ö.K., soruşturmanın firari şüphelilerinden Murat Gulibrahimoğlu'nun firmasının fahiş fiyata iş yaparak çok ciddi gelir elde ettiğini söyledi. Naylon faturayla vergi kaçırıldığını belirten tanık, belediyenin tüm bunlara göz yumduğunu ve İBB bütçesinden aylık 1,5 milyar liralık kayıp oluştuğunu iddia etti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 17:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 'tanık' olarak ifade veren Ö.K. isimli bir şahıs çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İŞİ FAHİŞ FİYATA YAPARAK ÇOK CİDDİ GELİR ELDE ETTİ"

Yıllardır inşaat, hafriyat ve madencilik işleriyle uğraştığını belirten tanık Ö.K., "Yaklaşık 6 ay önce hafriyat döküm işlerinin tekel haline getirilerek Murat Gulibrahimoğlu adlı şahsa verilmeye başlandığını söyledi. Döküm sahasında tekel olmasından kaynaklı fahiş fiyat uygulandığını ve insanların mağdur olduğunu belirten Ö.K., "Döküm sahasının bulunduğu ancak başta döküm sahası olmayan alana bu şahsa özel sütre (yapay yeşil tepe) yaptırma işi İSFALT tarafından verildi. Bu sütre işlerini fahiş fiyata yaparak çok ciddi gelir elde etti. Sütreyle çevirme işlemlerinin devam ettiği bu alana Murat Gülibrahimoğlu'na döküm izni verilerek belediyenin uhdesinde bulunması gereken döküm sahalarının kontrolü tamamen bu şahsa verilmiştir" diye konuştu.

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NAYLON FATURAYLA VERGİ KAÇIRDILAR"

Döküm ve hafriyat işlerinin bu şahıs gelene kadar belediyenin uhdesinde olan bir iş olduğunu belirten Ö.K, ifadesine şöyle devam etti:

"Hafriyat parası belediyenin hesabına yatar, döküm sahasında ortak olan şahıs buradan parasını alırken şu an para yatırma işlerinin tamamı bu şahsın hesabına yatmaktadır. Yatırılan paralarda yapılan incelemeler sonucu görülecektir ki naylon fatura tekniği ile dışarıya çıkartılmaktadır.

İBB soruşturmasında ifade veren tanıktan 'tekelleşme' iddiası: Aylık 1,5 milyar TL kayıp var

"BELEDİYE HEPSİNE GÖZ YUMUYOR"

İçi boş olan bir şirket bu yöntemle dolu hale getirilmekte, hem vergi kaçırılmakta hem de sürekli beraber olduğu Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'a nakit para akışı sağlanmaktadır. Söz konusu tekelleşme neticesinde İstanbul'da birçok kişi mağdur olmaktadır. Belediye iştiraklerinden iş alan firmalar bu firmadan mıcır almaya yönlendirilmektedir.

Yine Çift Alan'daki kum ocağında da usulsüz birçok işlem yapmaktadır. Bu yaptığı işlerin tamamına belediye göz yummakta ve Fatih Keleş ile Tuncay Yılmaz üzerinden menfaat temin etmektedirler.

"AYLIK 1,5 MİLYAR TL KAYIP OLUŞTU"

İBB'nin uzun yıllar büyük gelir kalemlerinden olan bu alanı bir şahsa devretmesi neticesinde belediye gelirlerinde de yaklaşık 1 buçuk milyar liralık aylık bir kayıp oluşmuştur. Bu kayıp sadece belediyenin değil tüm İstanbulluların kaybıdır" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#fahiş fiyat
#ibb
#istanbul büyükşehir belediyesi
#vergi kaçırma
#yolsuzluk
#Murat Gülibrahimoğlu
#Hafriyat
#Döküm
#Tekelleşme
#Gündem
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