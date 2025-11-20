İBB yolsuzluk iddianamesinde dikkat çeken Esenler Otogarı detayı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede eski 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Müdürü, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli'nin de yer alması dikkat çekti.

"ESKİ ESENLER OTOGARI MÜDÜRÜ'NE 2,5 MİLYON VERDİM"

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Tamer Uygun "Beni Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Ethem P. kent ormanı içerisinde bulunan Boğaziçi Yönetim A.Ş. ofisine çağırdı ve yeni ihale döneminde ihaleyi benim kazanmamı istediklerini ancak Ertan Yıldız'ın bunu için 4 milyon TL istediğini söyledi. Ancak ben yeni ihale döneminde yer almak istemediğimi yaklaşık 20 milyon TL civarında içeride alacağım olduğunu ve böyle bir parayı ödememin mümkün olmadığını söyledim o da bana bu durumu dert etmemek gerektiğini bana ödeme çıkacaklarını ve buradan gelen para ile bu işi halledebileceğini söyledi. Bende 4 milyonun çok olduğunu ve arada yapmış olduğumuz konuşmalarda 2 milyon 750 bin TL ödemeyi kabul ettim. Bunun üzerine Boğaziçi Yönetim A.Ş., şirketime 6 milyon TL, 2 milyon TL ve 2 milyon TL olmak üzere 3 ödeme yaptı. Ben de Ethem Pişkin'in söylediği ve tanık ifadesinde geçen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Müdürü Fahrettin Beşli'ye bu paranın 2 milyon 500 bin TL'sini teslim ettim. Daha sonra Ethem Pişkin'in ofisime gönderdiği ancak kim olduğunu bilmediğim şahsa da 250 bin TL'sini verdim. Fahrettin'in telefonu cep telefonumda kayıtlıdır. Bu şahıs şu anda Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BURULAŞ Genel Müdürüdür. Benim bu hususa ilişkin olarak hatırladıklarım ve söyleyeceklerim bu kadardır. Ben bu şahıslara toplamda 2 milyon 750 bin TL verdim. Üzerime atılı suçu bu hali ile kabul ediyorum yapmış olduklarımdan pişmanım" dedi.