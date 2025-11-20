Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İBB yolsuzluk iddianamesinde dikkat çeken Esenler Otogarı detayı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturmasında iddianamede dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede eski 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Müdürü, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli’nin de adı yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İBB yolsuzluk iddianamesinde dikkat çeken Esenler Otogarı detayı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 13:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan ve görevinden uzaklaştırılan hakkında yürütülen '' soruşturmasında iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede eski 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Müdürü, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli'nin de yer alması dikkat çekti.

"ESKİ ESENLER OTOGARI MÜDÜRÜ'NE 2,5 MİLYON VERDİM"

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Tamer Uygun "Beni Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Ethem P. kent ormanı içerisinde bulunan Boğaziçi Yönetim A.Ş. ofisine çağırdı ve yeni ihale döneminde ihaleyi benim kazanmamı istediklerini ancak Ertan Yıldız'ın bunu için 4 milyon TL istediğini söyledi. Ancak ben yeni ihale döneminde yer almak istemediğimi yaklaşık 20 milyon TL civarında içeride alacağım olduğunu ve böyle bir parayı ödememin mümkün olmadığını söyledim o da bana bu durumu dert etmemek gerektiğini bana ödeme çıkacaklarını ve buradan gelen para ile bu işi halledebileceğini söyledi. Bende 4 milyonun çok olduğunu ve arada yapmış olduğumuz konuşmalarda 2 milyon 750 bin TL ödemeyi kabul ettim. Bunun üzerine Boğaziçi Yönetim A.Ş., şirketime 6 milyon TL, 2 milyon TL ve 2 milyon TL olmak üzere 3 ödeme yaptı. Ben de Ethem Pişkin'in söylediği ve tanık ifadesinde geçen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Müdürü Fahrettin Beşli'ye bu paranın 2 milyon 500 bin TL'sini teslim ettim. Daha sonra Ethem Pişkin'in ofisime gönderdiği ancak kim olduğunu bilmediğim şahsa da 250 bin TL'sini verdim. Fahrettin'in telefonu cep telefonumda kayıtlıdır. Bu şahıs şu anda Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BURULAŞ Genel Müdürüdür. Benim bu hususa ilişkin olarak hatırladıklarım ve söyleyeceklerim bu kadardır. Ben bu şahıslara toplamda 2 milyon 750 bin TL verdim. Üzerime atılı suçu bu hali ile kabul ediyorum yapmış olduklarımdan pişmanım" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB iddianamesinde yeni detay! Paralar yurt dışına nasıl kaçırıldı? "Yüz milyonlarca dolar Ekrem İmamoğlu'nun"
İBB iddianamesiyle ilgili bomba iddia! 'Dosya genişleyecek, şüpheli sayısı artacak'
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#yolsuzluk
#Fahrettin Beşli
#Boğaziçi Yönetim A.ş.
#Burulaş
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.