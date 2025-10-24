Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

İGDAŞ'tan kritik uyarı: Fırtına nedeniyle ek önlemlerinizi alın

İstanbul'da fırtına nedeniyle peş peşe uyarıla gelmeye devam ediyor. İGDAŞ, güvenlik için havalandırma menfezlerini mutlaka açık tutmanızı ve bacalı kombi, şofben ve soba gibi cihazların bulunduğu odada uyumamanızı tavsiye etti. İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve bazı iller için ve sağanak uyarısı yaptı. İstanbul için 'sarı kod' verilirken kentin birçok noktasında yağış etkisini gösterdi. Birçok ilçede etkili olan yağış ve rüzgar ise kimi zaman vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurdan korunmak için kıyafetlerine başlarına tutarak hızla ilerleyen vatandaşlar ise kameraya yansıdı. 'tan da gaz kullanımıyla ilgili geldi.

İstanbul'da fırtına uyarısı üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. A. Ş. (İGDAŞ), vatandaşların güvenli doğal gaz kullanımı için kritik bir duyuru yayınladı. İGDAŞ, özellikle fırtına şartlarında alınması gereken önlemleri hatırlatarak olası tehlikelerin önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

İGDAŞ’tan kritik uyarı: Fırtına nedeniyle ek önlemlerinizi alın

HAVALANDIRMA MENFEZLERİNİ AÇIK TUTUN

Duyuruda, bacalı kombi, şofben ve soba gibi cihazların gece yatmadan önce mutlaka kapatılması istendi. Ayrıca, bu cihazların bulunduğu odada uyumaktan kesinlikle kaçınılması gerektiği belirtildi. Açıklamada, “İstanbul için yapılan fırtına uyarısı nedeniyle ortama temiz hava girişi sağlayan havalandırma menfezlerini açık tutunuz. Bacalı kombi, şofben ve soba gibi cihazları gece yatmadan önce mutlaka kapatınız ve cihazların bulunduğu odada uyumayınız” ifadelerine yer verildi.

https://x.com/igdaskurumsal/status/1981732330008875448

