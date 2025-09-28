İki gün önce evlenen genç, aracında yanmış halde bulundu! Cinayet mi, kaza mı? Ailesinin açıklamaları şoke etti

Çanakkale'de meydana gelen olayda; gece saatlerinde bir aracın alev aldığını gören vatandaşlar; durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı kontrol altına alarak söndürdü.

YANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Araçta yapılan incelemede ise herkesi dehşete düşüren bir ayrıntı ortaya çıktı. Şoför koltuğunda tamamen yanmış halde bir erkek cesedi bulundu.

İKİ GÜN ÖNCE EVLENMİŞ

Jandarma, bölgede ve araçta yaptığı araştırma sonucunda cesedin, berberlik yapan araç sahibi Mehmet Özdemir’e ait olduğunu belirledi. Özdemir’in iki gün önce nikah masasına oturduğu, düğününün ise 18 Ekim’de yapılacağı öğrenildi.

AİLE CESEDİN OĞULLARINA AİT OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Aracın neden yandığı ve Özdemir’in neden araçta bulunduğu henüz netlik kazanmazken, olay yerine gelen Özdemir ailesi cesedin oğullarına ait olmadığını öne sürdü. Arkasında pek çok soru işareti bırakan olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, ceset kimlik tespiti ve otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.