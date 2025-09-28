Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
20°
SON DAKİKA!
Gündem
Editor
 Baran Aksoy

İki gün önce evlenen genç, aracında yanmış halde bulundu! Cinayet mi, kaza mı? Ailesinin açıklamaları şoke etti

Çanakkale'da İki gün önce evlenen berber Mehmet Özdemir, kendi otomobilinde için yanmış halde bulundu. Korkunç olayla ilgili inceleme sürerken Özdemir'in ailesi cesedin oğullarına ait olmadığını öne sürdü.

İki gün önce evlenen genç, aracında yanmış halde bulundu! Cinayet mi, kaza mı? Ailesinin açıklamaları şoke etti
'de meydana gelen olayda; gece saatlerinde bir aracın alev aldığını gören vatandaşlar; durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Kısa sürede yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı kontrol altına alarak söndürdü.

İki gün önce evlenen genç, aracında yanmış halde bulundu! Cinayet mi, kaza mı? Ailesinin açıklamaları şoke etti

YANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Araçta yapılan incelemede ise herkesi dehşete düşüren bir ayrıntı ortaya çıktı. Şoför koltuğunda tamamen yanmış halde bir erkek cesedi bulundu.

İki gün önce evlenen genç, aracında yanmış halde bulundu! Cinayet mi, kaza mı? Ailesinin açıklamaları şoke etti

İKİ GÜN ÖNCE EVLENMİŞ

, bölgede ve araçta yaptığı araştırma sonucunda cesedin, berberlik yapan araç sahibi Mehmet Özdemir’e ait olduğunu belirledi. Özdemir’in iki gün önce nikah masasına oturduğu, düğününün ise 18 Ekim’de yapılacağı öğrenildi.

İki gün önce evlenen genç, aracında yanmış halde bulundu! Cinayet mi, kaza mı? Ailesinin açıklamaları şoke etti

AİLE CESEDİN OĞULLARINA AİT OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Aracın neden yandığı ve Özdemir’in neden araçta bulunduğu henüz netlik kazanmazken, olay yerine gelen Özdemir ailesi cesedin oğullarına ait olmadığını öne sürdü. Arkasında pek çok soru işareti bırakan olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, kimlik tespiti ve otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

