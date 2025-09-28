007 James Bond-Skyfall filmindeki köprü yıkılıyor! Hatice teyze üzgün: Elimden bir şey gelmedi

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Proje çerçevesinde 1962’den bu yana kent ulaşımına hizmet eden ve ‘007 James Bond-Skyfall’ filminde de yer almasıyla dünyada tanınan Kasım Gülek Köprüsü için yıkım kararı alındı. 2026’nın ilk aylarında yıkılması planlanan köprünün yerine modern bir alt geçit yapılacak. Yıkım ve yeni alt geçidin yapımının 8 ayda tamamlanması öngörülüyor.

"DÜNYACA ÜNLÜ BİR FİLMDE DE OYNADIM"

James Bond-Skyfall filminin köprü üzerindeki çekimlerinde yer alan ve o dönem internete sızan bir fotoğraf ile ünlenen Hatice Çetin (61), köprünün yıkılmasından dolayı hüzünlü olduğunu söyledi. 4 çocuk annesi Çetin, eşinin hayvancılık yaptığını, filmin çekildiği dönemde eşinin işsiz olduğunu belirterek, "Ben ilk 'Hanımın Çiftliği'nde oynadım. Ondan sonra 'Dila Hanım'da oynadım. 'Görüş Günü'ne gittim birkaç gün. 'Kötü Yol' diye bir dizi vardı ona gittim. Birkaç tane diziye gittim. Dünyaca ünlü bir filmde de oynadım, 007 James Bond. İlk başta teklif geldiğinde biraz heyecanlandım, korktum. Çünkü yabancı dizi, ilk defa çağırıyorlar. Sonra bir iki arkadaş daha gelince heyecanımı yendim. 27 gün gittim, güzel geçti. Kasım Gülek Köprüsü'nde bir aksiyon sahnesinde bir fotoğrafım var, çok ünlü oldu. O köprü yıkılıyor şimdi. İnşallah yerine daha güzeli yapılır. Yıkılmasını da istemedim ama elimden bir şey gelmez. Yıkılacağı için üzgünüm" diye konuştu.

"O FOTOĞRAFTAN DOLAYI BAYAĞI ÜNLÜ OLDUM"

Yabancı bir filmde oynamanın çok güzel bir şey olduğunu söyleyen Çetin, sözlerine şöyle devam etti:

"Gittim, geldim. Hatta televizyondan da çağırdılar. O resim çıkınca çocuklarım göndermek istemedi. O fotoğraftan dolayı bayağı ünlü oldum. Benim telefonum yoktu, çocuklarımın vardı. Onlar gösterdi. Filmlerde oynama merakı bir arkadaş ortamıyla başladı. 'Biz diziye gideceğiz, seni de çağıralım' dediler. O zaman eşim çalışmıyordu, çocuklara bakıyordum. Biri üniversiteye gidiyordu, biri liseye, biri ilkokula gidiyordu. Oğlum askerdeydi. Dedim ben de gideyim. Eşim de 'tamam git' dedi. Böyle vesile oldu. O zaman 760 lira para almıştım. O parayla bu evimi yaptırdım. İkinci katla teras katının inşaat malzemesini aldım."