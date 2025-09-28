Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

007 James Bond-Skyfall filmindeki köprü yıkılıyor! Hatice teyze üzgün: Elimden bir şey gelmedi

James Bond-Skyfall filminin bir kısmı Adana'da çekilmişti. Filmin Kasım Gülek Köprüsü'ndeki bölümlerinde ekranlara yansıyan Hatice Çetin, o köprünün yıkılacağını öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Çetin, "İnşallah yerine daha güzeli yapılır. Yıkılmasını da istemedim ama elimden bir şey gelmez" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
007 James Bond-Skyfall filmindeki köprü yıkılıyor! Hatice teyze üzgün: Elimden bir şey gelmedi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 11:32

--- projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Proje çerçevesinde 1962’den bu yana kent ulaşımına hizmet eden ve ‘007 James Bond-Skyfall’ filminde de yer almasıyla dünyada tanınan Kasım Gülek Köprüsü için yıkım kararı alındı. 2026’nın ilk aylarında yıkılması planlanan köprünün yerine modern bir alt geçit yapılacak. Yıkım ve yeni alt geçidin yapımının 8 ayda tamamlanması öngörülüyor.

007 James Bond-Skyfall filmindeki köprü yıkılıyor! Hatice teyze üzgün: Elimden bir şey gelmedi

"DÜNYACA ÜNLÜ BİR FİLMDE DE OYNADIM"

James Bond-Skyfall filminin köprü üzerindeki çekimlerinde yer alan ve o dönem internete sızan bir fotoğraf ile ünlenen Hatice Çetin (61), köprünün yıkılmasından dolayı hüzünlü olduğunu söyledi. 4 çocuk annesi Çetin, eşinin hayvancılık yaptığını, filmin çekildiği dönemde eşinin işsiz olduğunu belirterek, "Ben ilk 'Hanımın Çiftliği'nde oynadım. Ondan sonra 'Dila Hanım'da oynadım. 'Görüş Günü'ne gittim birkaç gün. 'Kötü Yol' diye bir dizi vardı ona gittim. Birkaç tane diziye gittim. Dünyaca ünlü bir filmde de oynadım, 007 James Bond. İlk başta teklif geldiğinde biraz heyecanlandım, korktum. Çünkü yabancı dizi, ilk defa çağırıyorlar. Sonra bir iki arkadaş daha gelince heyecanımı yendim. 27 gün gittim, güzel geçti. Kasım Gülek Köprüsü'nde bir aksiyon sahnesinde bir fotoğrafım var, çok ünlü oldu. O köprü yıkılıyor şimdi. İnşallah yerine daha güzeli yapılır. Yıkılmasını da istemedim ama elimden bir şey gelmez. Yıkılacağı için üzgünüm" diye konuştu.

007 James Bond-Skyfall filmindeki köprü yıkılıyor! Hatice teyze üzgün: Elimden bir şey gelmedi

"O FOTOĞRAFTAN DOLAYI BAYAĞI ÜNLÜ OLDUM"

Yabancı bir filmde oynamanın çok güzel bir şey olduğunu söyleyen Çetin, sözlerine şöyle devam etti:

"Gittim, geldim. Hatta televizyondan da çağırdılar. O resim çıkınca çocuklarım göndermek istemedi. O fotoğraftan dolayı bayağı ünlü oldum. Benim telefonum yoktu, çocuklarımın vardı. Onlar gösterdi. Filmlerde oynama merakı bir arkadaş ortamıyla başladı. 'Biz diziye gideceğiz, seni de çağıralım' dediler. O zaman eşim çalışmıyordu, çocuklara bakıyordum. Biri üniversiteye gidiyordu, biri liseye, biri ilkokula gidiyordu. Oğlum askerdeydi. Dedim ben de gideyim. Eşim de 'tamam git' dedi. Böyle vesile oldu. O zaman 760 lira para almıştım. O parayla bu evimi yaptırdım. İkinci katla teras katının inşaat malzemesini aldım."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hazreti Nuh'un gemisinin orada olduğuna inanılıyor! AFAD, bölgede LIDAR teknolojisi ile veri topladı
Deniz canavarı 'pembe hain' korkunç bir şekilde öldürüyor! İstila başladı
ETİKETLER
#adana
#mersin
#gaziantep
#osmaniye
#yüksek hızlı tren
#Kasım Gülek Köprüsü
#James Bond
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.