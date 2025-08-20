Menü Kapat
27°
Gündem
Editor
 Suat Vilgen

İstanbul için flaş kararlar! Arabalı vapur hattı taşınıyor, otobüs öncelikli şerit geliyor

İstanbul’da ulaşımı doğrudan etkileyecek iki kritik düzenleme hayata geçiyor. Sirkeci-Harem arabalı vapur hattının Sirkeci iskelesi Yenikapı’ya taşınacak, iki ana caddeye otobüs öncelikli şerit uygulanacak. Projenin ayrıntıları netleşti.

İstanbul için flaş kararlar! Arabalı vapur hattı taşınıyor, otobüs öncelikli şerit geliyor
’un tarihi ve kültürel merkezinde öncelikli yeni bir planı devreye giriyor. Plan, bireysel araç kullanımını sınırlandırırken, ve dostu alanlar ile karbon salınımını azaltmayı hedefliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, yapılacak düzenlemelere ilişkin ayrıntıları paylaştı. Planda öne çıkan iki değişiklik, hem şehir içi trafiği hem de turizm hareketliliğini doğrudan etkileyecek.

İstanbul için flaş kararlar! Arabalı vapur hattı taşınıyor, otobüs öncelikli şerit geliyor

SİRKECİ ARABALI VAPUR İSKELESİ YENİKAPI’YA TAŞINIYOR

İstanbul’un en eski deniz ulaşımı araçlarından biri olan Sirkeci-Harem arabalı vapur hattında köklü bir değişiklik yapılıyor. Sirkeci iskelesi Yenikapı’ya taşınacak.

Bu adımla birlikte Tarihi Yarımada, araç trafiğinden önemli ölçüde arındırılacak. Sirkeci bölgesinde tur otobüsleri için özel bir indirme-bindirme alanı oluşturulacak ve bölge turizme daha entegre bir merkez haline getirilecek.

Alpkökin, iskelenin taşınmasının ardından Sultanahmet bölgesine özel turistik shuttle hatlarının da hizmete başlayacağını belirtti.

İstanbul için flaş kararlar! Arabalı vapur hattı taşınıyor, otobüs öncelikli şerit geliyor

VATAN VE FEVZİPAŞA CADDESİNE OTOBÜS ÖNCELİKLİ ŞERİT

Ulaşım planının ikinci önemli adımı ise toplu taşıma araçlarını hızlandıracak düzenleme oldu. İBB, otobüs öncelikli şerit uygulamasını iki ana caddede devreye alacak.

İlk etapta pilot bölge olarak Vatan Caddesi seçildi. Burada uygulanacak otobüs şeridi ile trafik yoğunluğunun azaltılması, otobüslerin ise daha hızlı ve verimli çalışması hedefleniyor.

Aynı uygulama, kentin önemli ulaşım akslarından Fevzipaşa Caddesi’nde de hayata geçirilecek. Bu hatta planlanan şerit, Edirnekapı’da raylı sistemle entegre edilecek ve yolculara kesintisiz ulaşım imkânı sağlayacak.

