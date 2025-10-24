Menü Kapat
TGRT Haber
20°
Gündem
Editor
 Merve Yaz

İstanbul trafiğine sağanak yağışa teslim! Yoğunluk yüzde 87'yi gördü

İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 17.00 itibarıyla yüzde 87'ye ulaştı. İstanbul Valiliği tarafından bugün saat 16.00'dan sonra okulların tatil olması ve akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış, trafiğin artmasına neden oldu.

İstanbul trafiğine sağanak yağışa teslim! Yoğunluk yüzde 87'yi gördü
Haber Merkezi
24.10.2025
24.10.2025
saat ikonu 17:27

’da akşam saatlerine doğru adeta kilitlendi. Saat 17.00 itibarıyla yoğunluk oranı yüzde 87 seviyesine ulaşırken, iş çıkış saatine denk gelen yoğun ve okul tatili kararı şehir trafiğini olumsuz etkiledi. Özellikle ana arterlerde ve köprü geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul trafiğine sağanak yağışa teslim! Yoğunluk yüzde 87'yi gördü

İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 17.00 itibarıyla yüzde 87'ye ulaştı.

İstanbul trafiğine sağanak yağışa teslim! Yoğunluk yüzde 87'yi gördü

SARI KODLU SAĞANAK UYARISI

İstanbul Valiliği, bugün megakent genelinde beklenen için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

İstanbul trafiğine sağanak yağışa teslim! Yoğunluk yüzde 87'yi gördü

Dün yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere ilimiz genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Ani , , yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İstanbul'da beklenen sağanak yağış nedeniyle öğrenciler okullarından erken çıktı
İstanbul'da okullar tatil! Eğitime yağmur engeli
#istanbul
#yağış
#trafik
#sel
#su baskını
#gök gürültülü sağanak
