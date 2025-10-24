İstanbul trafiğine sağanak yağışa teslim! Yoğunluk yüzde 87'yi gördü

İstanbul’da akşam saatlerine doğru trafik adeta kilitlendi. Saat 17.00 itibarıyla yoğunluk oranı yüzde 87 seviyesine ulaşırken, iş çıkış saatine denk gelen yoğun yağış ve okul tatili kararı şehir trafiğini olumsuz etkiledi. Özellikle ana arterlerde ve köprü geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

SARI KODLU SAĞANAK UYARISI

İstanbul Valiliği, bugün megakent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

Dün yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere ilimiz genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."