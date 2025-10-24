Menü Kapat
İstanbul'da beklenen sağanak yağış nedeniyle öğrenciler okullarından erken çıktı

İstanbul'da ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitimin tatil edilmesinin ardından öğrenciler okullarından çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 17:21

Valiliği'nce beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitimin tatil edilmesinin ardından öğrenciler okullarından dağıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul Valiliği, öğrencilerin ve vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için önlem almıştı. Beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan dolayı ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edildiğini açıklamıştı. Saat 16.00 itibariyle kent genelindeki okullar tatil edildi. Fatih'te bulunan Atatürk Çağdaş Yaşam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kararın ardından okullarından erken çıkarak evlerine gitti.

'GÜZEL BİR KARAR ALINMIŞ'
Lise öğrencisi Muhammet Pehlivan, "Normal saatte çıksam sorun olurdu. Karagümrük'te oturuyorum. Akşam saatlerinde zor olurdu. Eve gitmemiz uzun sürüyor. 6'da çıkıyoruz, eve gitmek 7 buçuk. Güzel bir karar alınmış" dedi.

Bir başka lise öğrencisi Muhammet Ali Çekin ise, "Normalde 17.55'de çıkıyorduk. Şimdi 15.30 - 16.00 gibi çıktık. Bizim için iyi bir karar oldu. Fırtına bekleniyor, akşam ıslanabilirdik. Evime 1 saatte gidiyordum" şeklinde konuştu.

'BUGÜN YARIM SAATTE GİDERİM'
Lise öğrencisi Esma Nur Özer ise, "Normalde 17.50'de çıkıyorduk. Evim uzakta olduğu için ben 19.30 gibi evde oluyordum. Bugün de yarım saatte giderim" ifadelerini kullandı.

