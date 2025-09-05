Menü Kapat
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

İstanbul Valiliğinden karavan genelgesi! Belediyelere talimat verildi: Bir an önce tamamlayın

Karavan kullanıcı sayısının artmasıyla yol kenarları ve yeşil alanlara izinsiz park sayısında ciddi artış gözlemlendi. İstanbul Valiliği son dönemlerde artan karavan turizmi sebebiyle belediyelere talimat verdi. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 11:10

Megakent ’da sorunu günden güne artış gösterirken gezgin ve kullanıcı sayısının da artması valiliği harekete geçirdi.

KARAVAN SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

İstanbul Valiliğinden yayımlanan genelgede, İstanbul genelinde son dönemlerde karavan turizminin ve gezgin karavan kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte, kamuya açık alanlara, sahil şeritlerine, cadde yol kenarlarına ve yeşil alanlara izinsiz şekilde park eden karavanların sayısında ciddi artış gözlemlendiği belirtildi.

İstanbul Valiliğinden karavan genelgesi! Belediyelere talimat verildi: Bir an önce tamamlayın

Bu durumun çevre düzenini, kamu güvenliğini, trafik akışını, vatandaşların sahillerden yararlanma gibi sosyal haklarını olumsuz etkilememesi amacıyla İstanbul'dan geçerken konaklamak isteyen veya kentte amaçlı ziyarette bulunan karavan kullanıcılarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri karavan park alanlarının belirlenmesinin gerektiğinin belirtildiği genelgede, "2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde karavan ve kamp alanları turizm işletmesi olarak tanımlanmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile bu alanların planlanması ve düzenlenmesi görevi belediyelere verilmiştir. Bu kapsamda, karavan park yerleri belirlenirken çevreyi rahatsız etmeyecek ve ulaşım açısından sorun olmayacak şekilde yer planlamalarının yapılması, ilimizin nüfusu, ziyaretçi/turist sayısı göz önünde bulundurularak yeterli büyüklükte alana konumlandırılması, park alanlarının, karavanların büyüklükleri göz önünde bulundurularak yeterli manevra alanı bırakılacak şekilde işlevsel bölümlendirilmesi, park alanında atık/katı atık toplama üniteleri, kanalizasyon, elektrik, su gibi altyapı hizmetleri ile tuvalet, duş, lavabo gibi temel ihtiyaçları kapsayan diğer hizmetlerin, hizmet verilecek karavan ve kişi sayısına yetecek ve çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde planlanması karavan park alanları ve çevresinde güvenliğin sağlanması için yeterli personel bulundurulması ve sık sık denetim yapılması, oluşabilecek asayiş olaylarının önüne geçebilmek ve herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması için yeterli görüş alanına sahip gece gündüz kayıt yapabilen kamera sistemleri ile yeterli aydınlatma düzeneklerinin kurulmasının sağlanması, karavan park alanlarının uzun süreli konaklama veya yerleşim amaçlı kullanımına izin verilmemesi, otellerdeki mevcut uygulamaya benzer şekilde, park alanına giriş yapan karavanların plakaları ile karavanda bulunan herkesin kimlik bilgileri kontrollerinin yapılarak kayıt altına alınması, hem konaklayan hem de yakın çevredeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gereken tüm yasal yangın tedbirlerinin titizlikle alınması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.

İstanbul Valiliğinden karavan genelgesi! Belediyelere talimat verildi: Bir an önce tamamlayın

Bu doğrultuda, İstanbul'da karavan park yeri olabilecek alanların il/ilçe belediyelerince tespit edilmesi, uygun bulunan yerlerde gerekli işlemlerin yapılarak çalışmaların bir an önce tamamlanması, belirlenen resmi karavan park alanları dışında karavanların park edilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

ETİKETLER
#istanbul
#park
#turizm
#karavan
#Çevre Düzen
#Kamu Güvenliği
#Gündem
