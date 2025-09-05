Marmara ve Ege Denizi'nde peş peşe deprem!

İstanbul'da gece yarısı küçük çaplı sarsıntı yaşandı. Silivri açıklarında deprem meydana geldi.

İSTANBUL SİLİVRİ'DE DEPREM

Kandilli Rasathanesi; Marmara Denizi'nde saat 03.10'da merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 3,4 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Kandilli'nin aktardığı verilere göre, depremin derinliği ise 15,3 kilometre olarak kaydedildi.

EGE DE SALLANDI

Öte yandan gece saatlerinde bir deprem de Ege Denizi'nde oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan bilgilere göre saat 04.30'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin derinliğinin 20,42 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.

https://x.com/DepremDairesi/status/1963778602505515397