Gündem
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Marmara ve Ege Denizi'nde peş peşe deprem!

Marmara ve Ege Denizi'nde gece saatlerinde peş peşe deprem oldu. Kandilli Rasathanesi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında deprem olduğunu duyurdu. AFAD da Ege'deki depreme ilişkin verileri paylaştı.

Marmara ve Ege Denizi'nde peş peşe deprem!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 05:49
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 06:00

'da gece yarısı küçük çaplı sarsıntı yaşandı. açıklarında deprem meydana geldi.

İSTANBUL SİLİVRİ'DE DEPREM

; Marmara Denizi'nde saat 03.10'da merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan bir meydana geldiğini duyurdu. Depremin 3,4 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Kandilli'nin aktardığı verilere göre, depremin derinliği ise 15,3 kilometre olarak kaydedildi.

Marmara ve Ege Denizi'nde peş peşe deprem!

EGE DE SALLANDI

Öte yandan gece saatlerinde bir deprem de Denizi'nde oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından açıklanan bilgilere göre saat 04.30'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara ve Ege Denizi'nde peş peşe deprem!

AFAD, depremin derinliğinin 20,42 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.

https://x.com/DepremDairesi/status/1963778602505515397

