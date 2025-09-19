Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

İstanbul'da şaşkına çeviren kaza! Yol zannetti, havada asılı kaldı

İstanbul Küçükçekmece'de şaka gibi bir kaza meydana geldi. Yakınını hastaneye yetiştirmek için aceleyle bir yola girdiğini zanneden sürücü hayatının şokunu yaşadı. Girdiği sokağın yol değil merdiven olduğunu son anda anlayan sürücünün aracı havada asılı kaldı. Neyse ki şans eseri yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 09:39

Şaşkına çeviren kazanın adresi oldu. Atakent'teki bir hastaneye akrabasını götüren sürücü Şükrü T, aracını otoparka girdi.

İstanbul'da şaşkına çeviren kaza! Yol zannetti, havada asılı kaldı

YARALANAN OLMADI

İşlemlerin ardından otoparktan hastanenin önüne doğru ilerlemek isteyen sürücü, yol sandığı merdivenlere dalınca hayatının şokunu yaşadı. Araç merdivende asılı kaldı. Bölgede herhangi bir vatandaşın olmaması olası bir faciayı önledi.

İstanbul'da şaşkına çeviren kaza! Yol zannetti, havada asılı kaldı

ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDI

İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı olarak çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak merdivenler bir süreliğine yaya geçişine kapatıldı.

İstanbul'da şaşkına çeviren kaza! Yol zannetti, havada asılı kaldı

Aracın çekici yardımı ile kaldırılmasıyla birlikte merdivenler tekrar kullanıma açıldı. Kaza nedeniyle araçta maddi hasar oluştuğu görüldü.

İstanbul'da şaşkına çeviren kaza! Yol zannetti, havada asılı kaldı

'DUR SESLERİNİ DUYUNCA FRENE BASTIM'

Olayın etkisinden bir bir süre çıkamayan Şükrü T, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Aracımla hasta yakınımı getirirken ortada sökülmüş dubayı görmediğim için sola döndüm. Sağımda da 3 araç vardı onları geçtim. Önümü göremediğim için merdivenden alanına doğru gitmeye çalıştım. Dur sesleri duyunca frene bastım ama tekerlek indiği için araba dik bir şekilde durdu. Burada çalışan bir abimiz 2-3 kere daha aynı şekilde olay olduğunu söyledi. Aracın olduğu noktada bir çocuk bir anne olabilirdi. Ön tamponun altında bir çocuğun kanı akıyor olabilirdi. Neden bu güvenlik önlemleri alınmıyor. Kimseye bir şey olmadı."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kayseri’de korkunç kaza: Sürücü araçta sıkıştı, 3 yaralı
Anayolda geri ilerledi, kazaya karışıp olay yerinden kaçtı
Antalya'da feci kaza! Otomobille tır çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı
ETİKETLER
#istanbul
#küçükçekmece
#araba kazası
#otopark
#Yanlış Park Etme
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.