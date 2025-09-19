İstanbul'da şaşkına çeviren kaza! Yol zannetti, havada asılı kaldı

Şaşkına çeviren kazanın adresi İstanbul Küçükçekmece oldu. Atakent'teki bir hastaneye akrabasını götüren sürücü Şükrü T, aracını otoparka girdi.

YARALANAN OLMADI

İşlemlerin ardından otoparktan hastanenin önüne doğru ilerlemek isteyen sürücü, yol sandığı merdivenlere dalınca hayatının şokunu yaşadı. Araç merdivende asılı kaldı. Bölgede herhangi bir vatandaşın olmaması olası bir faciayı önledi.

ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDI

İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı olarak çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak merdivenler bir süreliğine yaya geçişine kapatıldı.

Aracın çekici yardımı ile kaldırılmasıyla birlikte merdivenler tekrar kullanıma açıldı. Kaza nedeniyle araçta maddi hasar oluştuğu görüldü.

'DUR SESLERİNİ DUYUNCA FRENE BASTIM'

Olayın etkisinden bir bir süre çıkamayan Şükrü T, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Aracımla hasta yakınımı getirirken ortada sökülmüş dubayı görmediğim için sola döndüm. Sağımda da 3 araç vardı onları geçtim. Önümü göremediğim için merdivenden otopark alanına doğru gitmeye çalıştım. Dur sesleri duyunca frene bastım ama tekerlek indiği için araba dik bir şekilde durdu. Burada çalışan bir abimiz 2-3 kere daha aynı şekilde olay olduğunu söyledi. Aracın olduğu noktada bir çocuk bir anne olabilirdi. Ön tamponun altında bir çocuğun kanı akıyor olabilirdi. Neden bu güvenlik önlemleri alınmıyor. Kimseye bir şey olmadı."