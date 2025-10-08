Menü Kapat
16°
Editor
 Serhat Yıldız

İstanbul'un suç bilançosu belli oldu! Valilik açıkladı: Yüzde 9 azalma var

İstanbul Valiliği ekim ayına ilişkin suç raporunu açıkladı. Geçen seneye göre suç oranında azalma olduğu belirlenen raporda, dikkat çeken suçlar var. İşte detaylar...

İstanbul'un suç bilançosu belli oldu! Valilik açıkladı: Yüzde 9 azalma var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 13:15

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şehir genelinde işlenen suçların bilançosu yapıldı.

KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN 8 ÖNEMLİ SUÇ (01 OCAK - 30 EYLÜL 2025)

2024 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, 2025 yılında kişilere karşı işlenen suçlarda genel bir azalma ve aydınlatma oranlarında artış kaydedilmiştir.

Suç türlerine göre değişim:

  • Kasten öldürme:
    2024’te 267 olay → 2025’te 234 olay
    %12,4 azalma
  • Cinsel suçlar:
    2024’te 4.063 olay → 2025’te 3.565 olay
    %12,3 azalma
  • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma:
    2024’te 492 olay → 2025’te 449 olay
    %8,7 azalma
  • Kasten yaralama:
    2024’te 33.120 olay → 2025’te 30.327 olay
    %8,4 azalma
  • Konut dokunulmazlığının ihlali:
    2024’te 789 olay → 2025’te 697 olay
    %11,7 azalma
  • Tehdit:
    2024’te 20.609 olay → 2025’te 19.329 olay
    %6,2 azalma
  • Hakaret:
    2024’te 7.469 olay → 2025’te 6.428 olay
    %13,9 azalma
  • Kişilerin huzur ve sükununu bozma:
    2024’te 4.133 olay → 2025’te 3.612 olay
    %12,6 azalma

Toplam olay sayısı:

  • 2024: 70.942
  • 2025: 64.641
  • Toplamda %8,9 azalma.

Aydınlatma oranı:

  • 2024: %98,8
  • 2025: %99,4
  • %0,6 artış.
İstanbul'un suç bilançosu belli oldu! Valilik açıkladı: Yüzde 9 azalma var

MAL VARLIĞINA KARŞI İŞLENEN 9 ÖNEMLİ SUÇ (01 OCAK - 30 EYLÜL 2025)

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da ciddi oranda azalma ve aydınlatma başarısında dikkat çekici bir artış gözlemlenmiştir.

Suç Türlerine Göre Değişim:

  • Evden hırsızlık:
    2024’te 3.870 olay → 2025’te 2.502 olay
    %35,3 azalma
  • İşyerinden ve kurumdan hırsızlık:
    2024’te 3.355 olay → 2025’te 2.684 olay
    %20 azalma
  • Oto hırsızlığı:
    2024’te 651 olay → 2025’te 460 olay
    %29,3 azalma
  • Otodan hırsızlık:
    2024’te 1.275 olay → 2025’te 616 olay
    %51,7 azalma
  • Motosiklet hırsızlığı:
    2024’te 2.634 olay → 2025’te 1.347 olay
    %48,9 azalma
  • Kapkaç:
    2024’te 352 olay → 2025’te 157 olay
    %55,4 azalma
  • Dolandırıcılık:
    2024’te 11.040 olay → 2025’te 10.016 olay
    %9,3 azalma
  • Yağma (Gasp):
    2024’te 1.759 olay → 2025’te 1.501 olay
    %14,7 azalma
  • Yankesicilik:
    2024’te 1.284 olay → 2025’te 768 olay
    %40,2 azalma

Toplam olay sayısı:

  • 2024: 26.220
  • 2025: 20.051
  • Toplamda %23,5 azalma.

Aydınlatma oranı:

  • 2024: %84,5
  • 2025: %91,3
  • %6,8 artış.
İstanbul'un suç bilançosu belli oldu! Valilik açıkladı: Yüzde 9 azalma var

SON 7 AYDA ÖNEMLİ 7 SUÇTA YAKALAMA ORANI ARTTI

İstanbul'un suç bilançosu belli oldu! Valilik açıkladı: Yüzde 9 azalma var

YAKALANAN SİLAH SAYISI VE TUTUKLANAN KİŞİ ORANLARI

İstanbul'un suç bilançosu belli oldu! Valilik açıkladı: Yüzde 9 azalma var

ORGANİZE SUÇ ORANLARI

İstanbul'un suç bilançosu belli oldu! Valilik açıkladı: Yüzde 9 azalma var
İstanbul'un suç bilançosu belli oldu! Valilik açıkladı: Yüzde 9 azalma var

KAÇAKÇILIK ORANLARI

İstanbul'un suç bilançosu belli oldu! Valilik açıkladı: Yüzde 9 azalma var
İstanbul'un suç bilançosu belli oldu! Valilik açıkladı: Yüzde 9 azalma var
İstanbul'un suç bilançosu belli oldu! Valilik açıkladı: Yüzde 9 azalma var

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

İstanbul'un suç bilançosu belli oldu! Valilik açıkladı: Yüzde 9 azalma var
İstanbul'un suç bilançosu belli oldu! Valilik açıkladı: Yüzde 9 azalma var
İstanbul'un suç bilançosu belli oldu! Valilik açıkladı: Yüzde 9 azalma var

SİBER SUÇLAR ORANLARI

İstanbul'un suç bilançosu belli oldu! Valilik açıkladı: Yüzde 9 azalma var

TRAFİK SUÇLARI ORANLARI

İstanbul'un suç bilançosu belli oldu! Valilik açıkladı: Yüzde 9 azalma var

MEVSİM TEDBİRLERİ

İstanbul'un suç bilançosu belli oldu! Valilik açıkladı: Yüzde 9 azalma var
İstanbul'un suç bilançosu belli oldu! Valilik açıkladı: Yüzde 9 azalma var
