İstanbul'un suç bilançosu belli oldu! Valilik açıkladı: Yüzde 9 azalma var

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şehir genelinde işlenen suçların bilançosu yapıldı.
KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN 8 ÖNEMLİ SUÇ (01 OCAK - 30 EYLÜL 2025)
2024 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, 2025 yılında kişilere karşı işlenen suçlarda genel bir azalma ve aydınlatma oranlarında artış kaydedilmiştir.
Suç türlerine göre değişim:
- Kasten öldürme:
2024’te 267 olay → 2025’te 234 olay
%12,4 azalma
- Cinsel suçlar:
2024’te 4.063 olay → 2025’te 3.565 olay
%12,3 azalma
- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma:
2024’te 492 olay → 2025’te 449 olay
%8,7 azalma
- Kasten yaralama:
2024’te 33.120 olay → 2025’te 30.327 olay
%8,4 azalma
- Konut dokunulmazlığının ihlali:
2024’te 789 olay → 2025’te 697 olay
%11,7 azalma
- Tehdit:
2024’te 20.609 olay → 2025’te 19.329 olay
%6,2 azalma
- Hakaret:
2024’te 7.469 olay → 2025’te 6.428 olay
%13,9 azalma
- Kişilerin huzur ve sükununu bozma:
2024’te 4.133 olay → 2025’te 3.612 olay
%12,6 azalma
Toplam olay sayısı:
- 2024: 70.942
- 2025: 64.641
- Toplamda %8,9 azalma.
Aydınlatma oranı:
- 2024: %98,8
- 2025: %99,4
- %0,6 artış.
MAL VARLIĞINA KARŞI İŞLENEN 9 ÖNEMLİ SUÇ (01 OCAK - 30 EYLÜL 2025)
Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da ciddi oranda azalma ve aydınlatma başarısında dikkat çekici bir artış gözlemlenmiştir.
Suç Türlerine Göre Değişim:
- Evden hırsızlık:
2024’te 3.870 olay → 2025’te 2.502 olay
%35,3 azalma
- İşyerinden ve kurumdan hırsızlık:
2024’te 3.355 olay → 2025’te 2.684 olay
%20 azalma
- Oto hırsızlığı:
2024’te 651 olay → 2025’te 460 olay
%29,3 azalma
- Otodan hırsızlık:
2024’te 1.275 olay → 2025’te 616 olay
%51,7 azalma
- Motosiklet hırsızlığı:
2024’te 2.634 olay → 2025’te 1.347 olay
%48,9 azalma
- Kapkaç:
2024’te 352 olay → 2025’te 157 olay
%55,4 azalma
- Dolandırıcılık:
2024’te 11.040 olay → 2025’te 10.016 olay
%9,3 azalma
- Yağma (Gasp):
2024’te 1.759 olay → 2025’te 1.501 olay
%14,7 azalma
- Yankesicilik:
2024’te 1.284 olay → 2025’te 768 olay
%40,2 azalma
Toplam olay sayısı:
- 2024: 26.220
- 2025: 20.051
- Toplamda %23,5 azalma.
Aydınlatma oranı:
- 2024: %84,5
- 2025: %91,3
- %6,8 artış.
SON 7 AYDA ÖNEMLİ 7 SUÇTA YAKALAMA ORANI ARTTI
YAKALANAN SİLAH SAYISI VE TUTUKLANAN KİŞİ ORANLARI
ORGANİZE SUÇ ORANLARI
KAÇAKÇILIK ORANLARI
UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE
SİBER SUÇLAR ORANLARI
TRAFİK SUÇLARI ORANLARI
MEVSİM TEDBİRLERİ