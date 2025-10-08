İstanbul'un suç bilançosu belli oldu! Valilik açıkladı: Yüzde 9 azalma var

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şehir genelinde işlenen suçların bilançosu yapıldı.

KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN 8 ÖNEMLİ SUÇ (01 OCAK - 30 EYLÜL 2025)

2024 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, 2025 yılında kişilere karşı işlenen suçlarda genel bir azalma ve aydınlatma oranlarında artış kaydedilmiştir.

Suç türlerine göre değişim:

Kasten öldürme :

2024’te 267 olay → 2025’te 234 olay

%12,4 azalma

2024’te 4.063 olay → 2025’te 3.565 olay

%12,3 azalma

2024’te 492 olay → 2025’te 449 olay

%8,7 azalma

2024’te 33.120 olay → 2025’te 30.327 olay

%8,4 azalma

2024’te 789 olay → 2025’te 697 olay

%11,7 azalma

2024’te 20.609 olay → 2025’te 19.329 olay

%6,2 azalma

2024’te 7.469 olay → 2025’te 6.428 olay

%13,9 azalma

2024’te 4.133 olay → 2025’te 3.612 olay

%12,6 azalma

Toplam olay sayısı:

2024: 70.942

2025: 64.641

Toplamda %8,9 azalma.

Aydınlatma oranı:

2024: %98,8

2025: %99,4

%0,6 artış.

MAL VARLIĞINA KARŞI İŞLENEN 9 ÖNEMLİ SUÇ (01 OCAK - 30 EYLÜL 2025)

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da ciddi oranda azalma ve aydınlatma başarısında dikkat çekici bir artış gözlemlenmiştir.

Suç Türlerine Göre Değişim:

Evden hırsızlık :

2024’te 3.870 olay → 2025’te 2.502 olay

%35,3 azalma

2024’te 3.355 olay → 2025’te 2.684 olay

%20 azalma

2024’te 651 olay → 2025’te 460 olay

%29,3 azalma

2024’te 1.275 olay → 2025’te 616 olay

%51,7 azalma

2024’te 2.634 olay → 2025’te 1.347 olay

%48,9 azalma

2024’te 352 olay → 2025’te 157 olay

%55,4 azalma

2024’te 11.040 olay → 2025’te 10.016 olay

%9,3 azalma

2024’te 1.759 olay → 2025’te 1.501 olay

%14,7 azalma

2024’te 1.284 olay → 2025’te 768 olay

%40,2 azalma

Toplam olay sayısı:

2024: 26.220

2025: 20.051

Toplamda %23,5 azalma.

Aydınlatma oranı:

2024: %84,5

2025: %91,3

%6,8 artış.

