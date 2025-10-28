Menü Kapat
İstanbul
14°
İşte Türkiye'nin en tehlikeli fay hatları! 45 il risk altında

Balıkesir Sıngırgı'da dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem çok sayıda çevre illerden de hissedildi. Büyük paniğe neden olan sarsıntıda herhangi bir can kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti. Yaşanan sarsıntı sonrası deprem kuşağında olan Türkiye'nin riskli fay hatlarına çevrildi. 45 il ve 110 ilçenin büyük risk altında olduğu hatırlatıldı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) güncellediği diri fay haritasına göre tehlike altındaki şehirler belli oldu. İşte yurt genelinde en riskli olan iller...

genelinde art arda yaşanan depremler, fay hatlarının geçtiği bölgeleri yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, bulundukları yerin ve aktif fay hatlarına yakınlığı konusunda endişelenmeye başladı.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (), diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye diri fay haritası risk altındaki 45 il ve 110 ilçeyi işaret ediyor.

İşte Türkiye'nin en tehlikeli fay hatları! 45 il risk altında

DEPREM HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ İLLER

Türkiye Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

İşte Türkiye'nin en tehlikeli fay hatları! 45 il risk altında

ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

İşte Türkiye'nin en tehlikeli fay hatları! 45 il risk altında

İKİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

İşte Türkiye'nin en tehlikeli fay hatları! 45 il risk altında

BİRİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI (KAF)

Türkiye'nin en aktif ve bilinen fay hattıdır.

Doğu Karadeniz'den başlayarak, Kuzey Anadolu boyunca batıya doğru ilerler ve Ege Denizi'nde son bulur.

Bu fay hattı, tarihte birçok büyük depreme neden olmuştur.

İşte Türkiye'nin en tehlikeli fay hatları! 45 il risk altında

DOĞU ANADOLU FAY HATTI (DAF)

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, KAFH kadar aktif olmasa da önemli bir sismik aktiviteye sahiptir.

İşte Türkiye'nin en tehlikeli fay hatları! 45 il risk altında

BATI ANADOLU FAY HATTI

Ege Denizi ve Batı Anadolu'da yer alan bu fay hattı, özellikle Ege Bölgesi'nde sismik aktiviteye neden olmaktadır.

ÇANKIRI FAY HATTI

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, bölgesel olarak önemli sismik aktivitelere neden olabilir.

