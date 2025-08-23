İzmir'de polise saldırı anı! İki şahıs tutuklandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerine saldırı anı görüntülendi. Polise saldıran 3 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYNALARI OLMAYAN MOTOSİKLET DURDURULDU

Olay, dün ilçeye bağlı Ertuğrul Mahallesi Sadık İleri Bulvarı’nda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, aynaları olmayan bir motosiklet durduruldu. Trafik yönünden idari para cezası uygulandığı sırada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan A.Y. (26), M.E. (26) ve C.Ş. (25) görevli polis memurlarına saldırdı.

TUTUKLANDILAR

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından tahkikat başlatıldı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden C.Ş. serbest bırakılırken, A.Y. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.