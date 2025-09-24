Kaçmaya çalışan FETÖ üyesi yakalandı! "Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranıyordu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol uygulamasında Yunanistan’a kaçmaya çalıştığı tespit edilen FETÖ/PDY üyesi yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ

Kuşadası yol kontrol noktasında yapılan şok uygulamada, Kuşadası’ndan Yunanistan’a geçmeyi planlayan "Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.