Kahramanmaraş'ta toprak kayması: 6 ev zarar gördü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen toprak kayması sonucu inşaat aşamasındaki 6 ev zarar gördü.
Olay, Onikişubat ilçesi Şahinkayası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle inşaat halindeki köy konutlarından 6'sı kısmen toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiği öğrenildi.
Evlerin inşaat aşamasında olması nedeniyle boş olduğu öğrenildi.