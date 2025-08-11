Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kamil Koç hacklendi mi? Resmi açıklama geldi

Son dakika haberi: Kamil Koç Otobüsleri A.Ş., tarafından vatandaşlara gönderilen SMS'lerin ardından hack iddiaları gündeme gelmişti... Firmadan açıklama geldi. şirket adına dolandırıcılık amaçlı sahte internet bağlantısı (link) içeren SMS mesajlarının gönderilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kamil Koç hacklendi mi? Resmi açıklama geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 17:00

Kamil Koç Otobüsleri A.Ş tarafından sahte mesajlarına ilişkin bir açıklama geldi. Firma tarafından yapılan açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

KAMİL KOÇ HACKLENDİ Mİ?

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin öncü seyahat markalarından Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş., yolcularının güvenliği ve kişisel bilgilerinin korunmasını her zaman en öncelikli hassasiyet olarak görmekte ve bu doğrultuda gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Ancak, bugün şirketimizin adı kullanılarak amaçlı sahte internet bağlantısı (link) içeren SMS mesajlarının bazı kişilere gönderildiği tespit edilmiştir. Yapılan ön incelemelerde, şirketimizin veri tabanları ve altyapısına herhangi bir yetkisiz erişim gerçekleşmediği belirlenmiştir.

MESAJ SERVİSİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Hizmetlerimizde herhangi bir kesinti veya başka bir sorun bulunmamakla birlikte kapsamlı incelemelerin ve gerekli teknik kontrollerin yapılması sırasında mesaj servisimiz geçici olarak durdurulmuştur. Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş.'nin resmi kaynakları dışında gelen bu tür mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir. Konu ile ilgili kapsamlı teknik ve hukuki incelemeler devam etmekte olup, başlatılan yasal süreçle ilgili yetkili kamu kurumlarına gerekli bildirimler yapılmaktadır"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde yaklaşık 80,5 milyar lira borçlandı
Okul ödemesi yapacaklar için iyi haber! İşte ödeme kolaylığı sunan kampanyalar
ETİKETLER
#sms
#dolandırıcılık
#güvenlik
#Kamil Koç
#Sahte Sms
#İnternet Güvenliği
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.