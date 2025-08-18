Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Kamp çadırında karbonmonoksit faciası! Zehirlenen çift birlikte ölüme gitti

Kayseri’nin Erciyes Dağı’nda kamp yapan evli çift, çadırda yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşamını yitirdi.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 07:24
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 07:24

Erciyes Dağı Tekir Yaylası’nda meydana gelen olayda, yapmak için kiraladıkları çadırda kalan Mustafa K. (46) ve eşi Fatmagül K’den (45) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Kamp çadırında karbonmonoksit faciası! Zehirlenen çift birlikte ölüme gitti

ÇADIRDA HAREKETSİZ BULUNDULAR

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, çifti çadırın içinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde çiftin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemede, çiftin çadırda yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Kamp çadırında karbonmonoksit faciası! Zehirlenen çift birlikte ölüme gitti

MANGAL SONLARINI GETİRDİ

Kömürlü mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

