Kamp çadırında karbonmonoksit faciası! Zehirlenen çift birlikte ölüme gitti

Erciyes Dağı Tekir Yaylası’nda meydana gelen olayda, kamp yapmak için kiraladıkları çadırda kalan Mustafa K. (46) ve eşi Fatmagül K’den (45) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

ÇADIRDA HAREKETSİZ BULUNDULAR

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, çifti çadırın içinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde çiftin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemede, çiftin çadırda yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

MANGAL SONLARINI GETİRDİ

Kömürlü mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.