Kastamonu-Karabük sınırında ikinci orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

Türkiye'de birçok ilde orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kastamonu'nun Araç ilçesi ile Karabük'ün Safranbolu ilçesi sınırındaki Güllüce köyündeki orman yangını sürerken, bölgeye yaklaşık 10 kilometre mesafede bir orman yangını daha çıktı. Bölgeye sevk edilen helikopter ve arazözlerle yangına müdahale edilmeye başlandı.

ARAÇ İLÇESİNDE ALEVLERLE MÜCADELE

Edinilen bilgiye göre, dün Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında 2'nci güne girildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçradı.