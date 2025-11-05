Kayseri’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana gelen kazada, 1 kamyon, 1 SUV araç ve 3 otomobil zincirleme kaza yaptı.

5 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Meydana gelen kazada 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.