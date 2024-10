Köfteci iddiaları sonrası tartışmalar patladı! Türkiye'ye domuz ithal edildiği iddiasına DMM'den açıklama geldi

10 Ekim 2024 04:25 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 04:28

Kırmızı et satışı yapan bazı yerlerde ve köfteci markalarının birinde domuz eti ve tağşiş skandalı sonrası tartışma patladı. Türkiye'nin Sudan'dan domuz eti ithal ettiği iddiasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden açıklama yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı listelerde ünlü bir köftecinin dana eti yerine domuz etinden köfte yaptığının ortaya çıkmasıyla gözler kırmızı et sektörüne çevrildi. İYİ Partili vekil Turhan Çömez iddiaları bir ileri taşıyarak Türkiye​'nin Sudan​'dan domuz eti ithal ettiğini öne sürdü. Bu tartışmalar sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaparak bunun "külliyen yalan" olduğunu vurguladı.

"SUDAN TÜRKİYE'YE DOMUZ ETİ İTHALATI YAPMIYOR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, tüm dünyada ticarete konu olan malların "Armonize Sistem (GTP)" adı verilen sistemle tanımlanıp, kodlandığı belirtildi.

Bu sistem çerçevesinde, sığır, koyun ve keçi sakatatlarının yanı sıra diğer hayvanların sakatatlarının "02.06 nolu GTP" altında sınıflandırıldığı ifade edilen açıklamada, ticarete konu tüm ürünlerin bir gümrük pozisyonu ile sınıflandırıldığı ve tüm anlaşmaların, ticarete konu olsun olmasın, tüm ürünlerle ilgili değerlendirmeleri içerdiği aktarıldı.

24 Aralık 2017'de imzalanıp yürürlüğe girmemiş olan Sudan ile Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nda binlerce GTP bulunduğuna belirtilerek açıklama şu şekilde yayımlandı:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan, "Sudan’dan domuz eti ithalatı yapıldığı" yönündeki iddialar külliyen yalandır. Tüm dünyada ticarete konu olan mallar “Armonize Sistem” (GTP) adı verilen sistemle tanımlanmakta ve kodlanmaktadır. Bu sistem çerçevesinde, sığır, koyun ve keçi sakatatlarının yanı sıra diğer hayvanların sakatatları da birlikte 02.06 nolu GTP altında sınıflandırılmıştır. Ticarete konu tüm ürünler bir Gümrük pozisyonu ile sınıflandırılmakta ve tüm anlaşmalar ticarete konu olsun olmasın tüm ürünlerle ilgili değerlendirmeler içermektedir. 24 Aralık 2017 tarihinde imzalanan ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan Sudan ile Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasında binlerce GTP bulunmaktadır. Uluslararası sınıflandırmadan aktarılan GTP’lerin Anlaşmalar içerisinde bulunması, bu ürünlerin tamamında ticaret yapılacağı anlamına gelmemektedir. Ülkemizin geçmiş yıllar ithalat​ verileri incelendiğinde, Sudan’dan 02.06 GTP’te sayılan hayvanların yenilen sakatatlarını ithal etmediği görülecektir. Diğer taraftan, uluslararası ticaret istatistikleri incelendiğinde Sudan’ın dünyadaki herhangi bir ülkeye domuz eti veya sakatatı ihracatının da bulunmadığı görülmektedir. Sudan, yüzölçümü bakımından dünyanın 15'inci, Afrika’nın ise üçüncü büyük ülkesi olup, “hem Afrika, hem Arap ülkesi” olarak nitelendirilmektedir. Aynı zamanda COMESA (Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı) ve Arap Ligi üyeliği sayesinde firmalarımız için Afrika ve Arap pazarına da açılan önemli bir kapı durumundadır. Anlaşma’nın tam olarak uygulanmasıyla birlikte tüm tarife satırlarının yüzde 87’sini kapsayan geniş yelpazedeki tarım ve sanayi ürünlerimiz 47 milyonluk Sudan pazarına en avantajlı giriş koşullarından yararlanma imkânı elde edecek aynı zamanda Afrika için de ülkemize önemli fırsatlar ortaya çıkaracaktır.

DOMUZ ETİ KASAPLIK ETLER SINIFINDA MI?

Ayrıca skandal sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı​ Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, "domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı" iddiasının doğru olmadığını belirtti..

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından 'domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı' şeklinde dolaşıma sokulan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği yürürlükte değildir. Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği'nde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.