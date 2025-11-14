Menü Kapat
14°
 Nalan Güler Güven

Komşunun skandal paylaşımına Ömer Çelik'ten kınama geldi!

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri uçağının düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olduğu acı olayın ardından Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik skandal paylaşımı hakkında kınama mesajı yayınladı. Çelik, "Tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz." dedi.

Komşunun skandal paylaşımına Ömer Çelik'ten kınama geldi!
14.11.2025
14.11.2025
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 kargo uçağı, 11 Kasım'da havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan'da düştü. Düşen uçakta bulunan 20 askerimizin olduğu acı olayda Milli Savunma Bakanlığı'nın haberi duyurmasının ardından Hava Kuvvetleri'nden yapılan skandal paylaşım hakkında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kınama geldi.

ÖMER ÇELİK'TEN KINAMA GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yunanistan tarafından yapılan skandal paylaşıma yönelik sosyal medyadan kınama mesajı yayınladı. Çelik, "Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz." dedi.

Komşunun skandal paylaşımına Ömer Çelik'ten kınama geldi!

YUNANİSTAN'IN SKANDAL PAYLAŞIMI

Yaşanan acı olayın hemen ardından Yunanistan Hava Kuvvetleri resmi sosyal medya hesabından “Günün Fotoğrafları! #C130 #C27 #SuperPuma” notu yer alan bir paylaşım yaptı. Çok sayıda C130 tipi askeri kargo uçağının yer aldığı fotoğraf paylaşımına kısa sürede tepkiler çığ gibi yükseldi. Sosyal medyada tartışma çıkmasının ardından Yunan Hava Kuvvetleri skandal paylaşımı hesaptan kaldırdı.

