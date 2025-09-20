Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli istenmişti! Bir suç duyurusu daha geldi

Şarkıcı Mabel Matiz'in son şarkısı Perperişan' müstehcen ifadeler içerdiği gerekçesiyle sosyal medyada tartışma konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 5651 sayılı Kanun kapsamında, kamu düzeni ve genel sağlık gerekçesiyle erişim engeli talep etti.

ŞARKIYA ERİŞİM ENGELİ

Matiz’in şarkısına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebiyle erişim engeli getirildi. Yaşananların ardından yeni bir gelişme daha meydana geldi. İçişleri Bakanlığı, Mabel Matiz'e suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Bu gelişmelerin ardından Büyük Birlik Partisi de harekete geçti ve Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu.

BBP Hukuk işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı avukat Samet Bağcı sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Partimizden Mabel Matiz’in Şarkısına Suç Duyurusu: “Toplumsal Değerlerimize Sessiz Kalamayız”

Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Av. Samet Bağcı, yaptığı yazılı açıklamada toplumsal değerlerimizi ve aile yapımızı hedef alan müstehcen içeriklere karşı sessiz kalmalarının mümkün olmadığını belirtti.

'TOPLUMSAL DEĞERLERE AYKIRI'

Bağcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Birlik Partisi olarak, toplumsal değerlerimizi ve aile yapımızı hedef alan müstehcen içeriklere karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Son dönemde Mabel Matiz adındaki şahıs tarafından yayımlanan şarkıda yer alan açıkça ahlaka aykırı, edebe mugayir ifadeler, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun manevi yapısını tehdit etmektedir. Aile yapısının korunması geleceğimiz için olmazsa olmaz önceliktir.

Bu nedenle, söz konusu içerik hakkında ‘müstehcenlik’ suçu kapsamında hukukçularımız tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Partimiz, toplumun milli ve manevi değerlerini koruma yönündeki kararlılığını her zaman sürdürecektir.”

https://x.com/bbphabermerkezi/status/1969022678746247233