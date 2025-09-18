Annesi müstehcen bulmuştu: Mabel Matiz engelleme talebi hakkında açıklamada bulundu

Mabel Matiz annesinin sözlerini müstehcen bulduğunu söylediği yeni şarkısı 'Perperişan'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulundu. Bakanlığın mahkemeye sunduğu dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptıkları başvurularda, şarkı sözlerinin ‘Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı' olduğu yönünde şikayetlerde bulundukları kaydedildi.

Dilekçede ayrıca, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderilmesinin istendiği belirtildi.

'BAŞKA YERLERE ÇEKİYORLAR'

Erişim engeli talebinin ardından Mabel Matiz sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Ünlü sanatçı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Sofrada bereket, sokak selamet, insanda dürüstlük ve daha niceleri gibi dertlerimiz varken, başka bir derdimiz yokmuş gibi günlerdir yazdığım şarkı sözleri sosyal medyada konuşuluyor. Kasıtlı, son derece art niyetli ve aklıselim biri tarafından algılanması imkansız olacak şekilde bambaşka bir yerlere çekiliyor. Şaşkınlıkla izliyorum'