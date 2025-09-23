Mavi vatanda uyuşturucu tacirlerine geçit yok! Tam 114 kilo yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından ‘Sahil Güvenliğimizden Mavi Vatan’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok’ notuyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında; 1 deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda; 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar ele geçirdik. Yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık. Kırklareli Valimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan’ımızda Sahil Güvenliğimiz ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."