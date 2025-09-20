Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
24°
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kahraman şehidimizin ailesini dolandıran şüpheliler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de şehit ailesini 849 bin TL dolandıran 11 şüphelinin İstanbul ve Antalya'da yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandığını duyurdu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 09:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'de ailesini telefonla arayarak 846 bin TL dolandıran çetenin çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı yürütülen operasyonla 11 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"KAHRAMAN ŞEHİDİMİZİN AİLESİNİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Edirne’de, şehidimizin ailesini telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin TL dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine;

İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucu İstanbul ve Antalya’da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheliyi tek tek yakaladık.

Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir.

Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır.

Edirne Valimizi, Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1969280267895316874

TGRT Haber
