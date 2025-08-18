Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Memurlar iş bıraktı, Aydın'da da tren seferleri durdu

Ülke genelinde memurların iş bırakma eylemi devam ediyor. Aydın'da da tren seferleri iptal edildi. Bilet almak için tren garına gelen vatandaşlar kapıdan döndü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 16:07

, bugün ülke genelinde olduğu gibi ’da da iş bıraktı. Maaş, sosyal haklar ve çalışma koşullarına ilişkin 8. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini yetersiz bulan memurların iş bırakması nedeniyle Aydın’da tren seferleri durduruldu.

Memurlar iş bıraktı, Aydın'da da tren seferleri durdu

TREN GARI SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

İzmir-Aydın-Denizli hattında sefer yapan trenlerin iptali yüzünden, bilet almak için gara gelen vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı. Günlük olarak çok sayıda kişinin kullandığı tren garı sessizliğe bürünürken, gar görevlileri boş kalan peronlarda temizlik yaptı.

Memurlar iş bıraktı, Aydın'da da tren seferleri durdu

"AYDIN'DA MAHSUR KALDIM"

Aydın'dan trenle İzmir'in Torbalı ilçesine gitmek istediğini ifade eden vatandaşlardan İkram Polat, "Ben Aydın'dan İzmir Torbalı'ya gidecektim. Geldim bilet yoktu. Tren seferleri iptal olmuş. Ben de burada mahsur kaldım. Bakalım neler olacak" diyerek mağdur olduğunu dile getirdi.

Memurlar iş bıraktı, Aydın'da da tren seferleri durdu

TCDD'DEN AÇIKLAMA

İptal olan seferler ile ilgili Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan () yapılan paylaşımda ise "Sayın yolcularımız, ülke genelinde kamu memurlarınca gerçekleştirilen bir günlük iş bırakma eylemi dolayısıyla bugün (18 Ağustos 2025) ana hat ve bölgesel tren seferlerimizde gecikmeler ve iptaller meydana gelmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz" ifadeleri yer aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Uraloğlu açıkladı: Antalya Havalimanı yolcu rekoru kırdı!
Bakan Yumaklı duyurdu: 321 projeyi daha hayata geçireceğiz
ETİKETLER
#türkiye
#aydın
#kamu çalışanları
#tcdd
#Memur Hakları
#İş Bırakma
#Tren Sesi. Tcdd
#İş Bırakma
#Tren Sıkışıklığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.