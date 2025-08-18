Memurlar iş bıraktı, Aydın'da da tren seferleri durdu

Kamu çalışanları, bugün ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da iş bıraktı. Maaş, sosyal haklar ve çalışma koşullarına ilişkin 8. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini yetersiz bulan memurların iş bırakması nedeniyle Aydın’da tren seferleri durduruldu.

TREN GARI SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

İzmir-Aydın-Denizli hattında sefer yapan trenlerin iptali yüzünden, bilet almak için gara gelen vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı. Günlük olarak çok sayıda kişinin kullandığı tren garı sessizliğe bürünürken, gar görevlileri boş kalan peronlarda temizlik yaptı.

"AYDIN'DA MAHSUR KALDIM"

Aydın'dan trenle İzmir'in Torbalı ilçesine gitmek istediğini ifade eden vatandaşlardan İkram Polat, "Ben Aydın'dan İzmir Torbalı'ya gidecektim. Geldim bilet yoktu. Tren seferleri iptal olmuş. Ben de burada mahsur kaldım. Bakalım neler olacak" diyerek mağdur olduğunu dile getirdi.

TCDD'DEN AÇIKLAMA

İptal olan seferler ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) yapılan paylaşımda ise "Sayın yolcularımız, ülke genelinde kamu memurlarınca gerçekleştirilen bir günlük iş bırakma eylemi dolayısıyla bugün (18 Ağustos 2025) ana hat ve bölgesel tren seferlerimizde gecikmeler ve iptaller meydana gelmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz" ifadeleri yer aldı.