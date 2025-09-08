Menü Kapat
Mersin Valiliği’nden ‘Amedspor’ iddialarına yanıt! Darp değil, münakaşa!

Mersin Valiliği, Yeni Mersin İdmanyurdu–Bursaspor karşılaşmasında Amedspor forması giyen bir taraftarın darp edildiği iddialarına açıklık getirdi. Valilik, sosyal medyada dolaşan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

’nda dün akşam oynanan Yeni Mersin İdmanyurdu– maçı sonrası sosyal medyada gündem olan bir iddia, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Paylaşımlarda, tribünde forması giyen bir taraftarın şiddete maruz kaldığı öne sürüldü. Konuya dair resmi açıklama ise Mersin Valiliği’nden geldi.

VALİLİK YALANLADI

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, bahsi geçen olayın farklı şekilde yansıtıldığı belirtildi. Açıklamada, “Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün formasını giyen bir seyircinin şiddete uğradığı yönünde sosyal medyada asılsız paylaşımlar yapılmaktadır” denildi.

ZARAR GÖREN YOK

Valilik, olayın darp değil, yalnızca kısa süreli bir tartışmadan ibaret olduğunu vurguladı. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Yeni İdmanyurdu ile Bursaspor takımları arasındaki müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübü formalı seyirci H.K. ile bir diğer seyirci A.Ç. arasında kısa süreli sözlü münakaşa yaşanmıştır. İki vatandaşımız da zarar görmemiş, şikâyetçi olmamışlardır."

ETİKETLER
#sosyal medya
#tartışma
#şiddet
#mersin
#Bursaspor
#amedspor
#amedspor
#mersin stadyumu
#bursasspor
#Yeni Mersin İdmanyurdu
#Gündem
