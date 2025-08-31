Menü Kapat
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Murat Makas

Meteoroloji uzmanından 4 ile uyarı! Tarih verdi, aşırı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporunda kavurucu sıcaklar tekrar geliyor. Uzmanlar, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde çevrelerinde önümüzdeki günlerde yağış beklenmediğini belirterek vatandaşları yüksek sıcaklıklara karşı uyardı.

Meteoroloji uzmanından 4 ile uyarı! Tarih verdi, aşırı geliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 09:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ağustos ayında bazı günler kendini gösteren serin havalara veda edilecek. Uzmanlar kavurucu sıcaklara karşı vatandaşları uyarıyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan , , ve için açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji uzmanından 4 ile uyarı! Tarih verdi, aşırı geliyor

YAĞIŞ YOK, KAVURUCU SICAK VAR

Bölgede yağış beklenmediğini ifade eden uzman isim yüksek sıcaklıklara dikkat çekerek, "Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine bölgemiz Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde çevrelerinde bu hafta ve önümüzdeki hafta yağış beklenmiyor. Bölgemiz yine alçak basınç merkezi etkisi altında kalmaya devam edecek" dedi.

"GECE SICAKLIKLARI 16-18 DERECE DOLAYINDA SEYREDECEK"

Sıcak hava etkisinin mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini söyleyen Alkan. "Sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağız. Özellikle hafta sonu sıcaklıkların 35-36 derece bandında seyretmesini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta yine her ne kadar 1-2 derece sıcaklık azalması olsa da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gece sıcaklıkları 16-18 derece dolayında, gündüz sıcaklıkları ise 34-35 derece civarında olacak. Eylül ayının 2. haftasında sıcaklıklarda bir miktar azalma olacak. Mevsim normallerine doğru düşüş bekleniyor. Bu hafta bahsettiğimiz gibi bölgemizde yağış beklemiyoruz. Yüksek sıcaklıkların etkisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR VE ÇOCUKLAR SICAK HAVAYA KARŞI TEDBİRLİ OLMALI"

Yüksek sıcaklıkların orman yangınlarını artırdığını ifade eden Alkan, "Rüzgarlar kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor. Bu sıcak hava dalgasından dolayı kronik rahatsızlığı olanların, çocukların, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını gündüz saatlerinde çok fazla güneşte kalmamalarını tavsiye ediyoruz. Yüksek sıcaklıktan dolayı orman yangınları konusunda da vatandaşlarımızın hassas ve dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Alkan, "Şu günlerde gece sıcaklıklarının bir miktar azaldığını, kuzeyli rüzgarın etkisiyle biraz daha düştüğünü söyleyebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda gece sıcaklıkları 20 derece ve üzerindeydi artık 20 derecenin altında yani 15 ila 18 derece dolayında seyrediyor diyebiliriz" diye konuştu.

Meteoroloji uzmanından 4 ile uyarı! Tarih verdi, aşırı geliyor
