Mezara yanlış cenazeyi koydular! Ceset topraktan çıkarılıp morga kaldırıldı 

23 May 2024 00:23 - Güncelleme : 23 May 2024 00:27

Çorum'un Alaca ilçesinde, yanlış kişiye ait olduğu anlaşılan cenazenin mezardan çıkarılmasının ardından hastane morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olan Zeki Aksakal ve Nuri Yalçınkaya aynı gün içinde hayatını kaybetti. Morgdaki işlemlerden sonra Nuri Yalçınkaya'ya ait cenaze, yanlışlıkla Zeki Aksakal'ın ailesine teslim edildi.

Dün öğle namazını müteakip Sebilullal Camisi'nde kılınan namazın ardından cenaze, Alaca Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Gün içinde cenazeyi teslim almak için hastaneye giden Nuri Yalçınkaya'nın ailesi ise morgda kendilerine verilen cenazenin Yalçınkaya'ya ait olmadığını anlayınca adli ve idari soruşturma başlatıldı.

MERAR AÇILDI, CENAZE ÇIKARILDI!

Soruşturmada, Aksakal ile Yalçınkaya'nın cenazelerinin karıştığının belirlenmesi üzerine savcılık izniyle mezar açılarak, Yalçınkaya'nın cenazesi gömüldüğü yerden çıkarıldı. Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazelerin yarın toprağa verileceği öğrenildi.