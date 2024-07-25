MGK yoğun gündemle toplanıyor! Masada kritik başlıklar var

25 Temmuz 2024 10:10 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan'ın 101'inci yılında mesaj: Her gün yeni krizin olduğu dönemde hedeflerimize odaklandık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan'ın 101'inci yılında mesaj: Her gün yeni krizin olduğu dönemde hedeflerimize odaklandık

İki ayda bir gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek toplantıda kritik konular ele alınacak.

MGK'da yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla yürütülen terörle mücadele operasyonları, Suriye ile normalleşme süreci, İsrail'in Filistin'deki işgali, Yunanistan ile ilişkiler ve küresel ve bölgesel meselelerin görüşülmesi bekleniyor.

İşte yoğun gündemle toplanacak MGK'daki kritik başlıklar...

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız" açıklamasının ardından, öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla terörün nefesi kesiliyor.

Terörle mücadelede genişleme doktrini kapsamında atılan adımların çıktıları MGK'da masada olacak.

Irak hükümetinin resmi yazışmalarda PKK için "yasaklı örgüt" ifadesi kullanılması talimatı vermesi dahil Irak ile gerçekleştirilen temaslar neticesinde terörle mücadele konusunda elde edilen kazanımlar görüşülecek.

SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ MASADA

Terörle mücadelenin bir diğer önemli ayağı olan Suriye'deki operasyonlar ve terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye destek veren ülke ve yapılar değerlendirilecek.

Diğer taraftan Suriye hükümeti ile normalleşme kapsamında atılabilecek adımlar ve sahadaki son durum masaya yatırılacak.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, yaşanan insani dram ve bölgesel yayılma riski MGK toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi olacak.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik insanlık suçuna varan eylemleri, Ankara'nın diplomatik çabaları ve krizin yayılmasının önüne geçmek için iki devletli çözüm perspektifinde kalıcı barış için uluslararası mecralara verilecek mesajlar değerlendirilecek.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

Mutlu Barış Harekatı"nın 50'nci yılı vesilesiyle KKTC'de gerçekleştirilen törenler öncesi ve sonrasında Yunan yetkililerden birbiri ardına gelen açıklamalar Ankara-Atina hattındaki normalleşme sürecini baltalamaya yönelik değerlendirmeler olarak değerlendirildi.

MGK'da Doğu Akdeniz ve Yunanistan ile ilişkilerle ilgili fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kafkasya'da son durum da MGK'da masaya yatırılacak konulardan olacak. İki ülke arasında diyalog zemini ve savaşın gidişatı bölgesel gelişmeler bağlamında değerlendirilecek.

Öte yandan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sürecin de MGK'da ele alınacak başlıklardan olması öngörülüyor.