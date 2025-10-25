Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul Valiliği yarın düzenlenecek olan 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. İşte alternatif güzergahlar...

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 16:00

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından alınacak trafik önlemleri doğrultusunda, 26 Ekim Pazar günü sabah saatlerinden itibaren birçok cadde araç trafiğine kapalı olacak.

KAPALI YOLLAR

Abay Caddesi ve Demirhane Caddesi, saat 08.00’den etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.

Saat 00.00’dan itibaren ise Zübeyde Hanım Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Asım Kazancıgil Caddesi, Zakirbaşı Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi, İmamhatip Yolu Sokak, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak, 40. Sokak, 246. Sokak, Çinoğlu Çıkmazı Sokak, Belgradkapı Caddesi ve Demirhane Caddesi trafiğe kapatılacak.

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Trafiğe kapalı olacak güzergâhlar yerine sürücüler için Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve Prof. Turan Güneş Bulvarı alternatif güzergâh olarak belirlendi.

Valilik, etkinlik nedeniyle saat 07.00 itibarıyla güzergâh üzerindeki park halindeki araçların da kaldırılacağını hatırlatarak sürücülerin belirtilen saat ve yollar konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

