Trafikte kadın sürücüyü tekme tokat dövdü! Kavga anı kameraya yansıdı

İstanbul Bakırköy’de önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, trafikte yol verme nedeniyle kadın sürücüyle tartışan bir şahıs aracını yol ortasında durdurdu. Trafik magandası daha sonra yanında çocuğu bulunan kadın sürücüyü araçta darp etmeye başladı. Bununla yetinmeyen maganda diğer sürücülere de hakaretler yağdırdı. Çevredeki vatandaşların araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.