Hakan Kutlu: "Takımlar nasıl bu hale düşürülüyor, araştırılmalı"

Vanspor FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftaında konuk olduğu Adana Demirspor’u 4-2 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Bugün ki maçta bizim adımıza maçı erken kopartmak önemliydi. Rakibimiz seviye olarak tabi ki genç arkadaşlardan oluşan bir takım. Dakikalar uzadıkça dirençleri artan bir takımdı. Daha sonra yaptığımız değişiklikler, sarı kartla oyuncularımızı önümüzdeki haftalar için korumak amaçlıydı" ifadelerini kullandı. "Nasıl bu hale düşürülüyorlar, araştırılmalı" Adana Demirspor'un zor durumlar geçirdiğini anlatan Kutlu, "Adana Demirspor büyük taraftar kitlesi olan bir takım. Bu gibi takımlar, bu gibi zor durumlardan camialarının gücü sayesinde çıkmıştır. Nasıl bu hale düşüyorlar, nasıl bu hale getiriliyorlar onların iyice araştırılıp ilgilenmesi ve başka takımların bu hale düşmemesi için önlemlerin Türk futbolunda alınması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.