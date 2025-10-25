Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Hakan Kutlu: "Takımlar nasıl bu hale düşürülüyor, araştırılmalı"

Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 4-2 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından, "Adana Demirspor büyük taraftar kitlesi olan bir takım. Nasıl bu hale düşüyorlar, nasıl bu hale getiriliyorlar, iyice araştırılıp ilgilenmesi ve başka takımların bu hale düşmemesi için önlemlerin alınması gerekiyor" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hakan Kutlu:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 16:01

Vanspor FK, 'in 11. haftaında konuk olduğu ’u 4-2 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Bugün ki maçta bizim adımıza maçı erken kopartmak önemliydi. Rakibimiz seviye olarak tabi ki genç arkadaşlardan oluşan bir takım. Dakikalar uzadıkça dirençleri artan bir takımdı. Daha sonra yaptığımız değişiklikler, sarı kartla oyuncularımızı önümüzdeki haftalar için korumak amaçlıydı" ifadelerini kullandı. "Nasıl bu hale düşürülüyorlar, araştırılmalı" Adana Demirspor'un zor durumlar geçirdiğini anlatan Kutlu, "Adana Demirspor büyük taraftar kitlesi olan bir takım. Bu gibi takımlar, bu gibi zor durumlardan camialarının gücü sayesinde çıkmıştır. Nasıl bu hale düşüyorlar, nasıl bu hale getiriliyorlar onların iyice araştırılıp ilgilenmesi ve başka takımların bu hale düşmemesi için önlemlerin Türk futbolunda alınması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

ETİKETLER
#Futbol
#adana demirspor
#türk futbolu
#Trendyol 1. Lig
#Vanspor Fk
#Hakan Kutlu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.