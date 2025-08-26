Mücahit Birinci'nin ifadesi ortaya çıktı: Murat Kapki'den 2 milyon dolar istedi mi?

Avukat Mücahit Birinci, İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki ile cezaevinde görüşmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ‘şüpheli' sıfatıyla Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi.

"KAPKİ BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ"

Birinci'nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Birinci ifadesinde, "Ben yaklaşık 25 yıllık avukatım. Görüşme tarihinden yaklaşık bir hafta önce bir avukat arkadaşım Tekirdağ 1 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan Murat Kapki'nin benle görüşmek istediğini söyledi. Ben de kendisine görüşmek için bana vekaletname vermesi gerektiğini, vekaletname olmadan cezaevine görüşmeye gitmeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine Murat Kapki vekaletname çıkarttı.

"AVUKATLIĞINI YAPAMAYACAĞIMI SÖYLEDİM"

31 Temmuz günü özel aracımla Tekirdağ 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne gittim. Murat Kapki ile 20-25 dakikalık bir görüşme yaptım. Kendisi bana üzerine atılı suçları anlattı, etkin pişmanlıkta bulunduğunu ancak değerlendirme sürecinde olduğunu düşündüğünü söyledi. Ben kendisine delillerini sordum, bana yargılandığı dosyayla ilgili olarak soyut beyanlar verdi. Sürekli meselenin etrafında dolandığı ve meseleyi somutlaştıramadığı için kendisine avukatlığını yapamayacağımı söyledim. Ayrıca konudan sürekli saparak farklı şeyler anlatmaya başladı" dedi.

"2 MİLYON DOLAR İSTEMEDİM"

Birinci, ifadesinin devamında, "Görüşmeden sonra oradan ayrılırken bana avukatlığını yapıp yapmayacağımı sordu. Ben de kendisine bu şartlarda olamayacağını söyledim. 5 Ağustos günü Murat Kapki beni azletti. Bu durumu zaten cezaevi görüşünden ayrılırken Murat Kapki'ye ‘sen gereğini yaparsın' şeklinde iletmiştim.

Murat Kapki'nin iddia ettiği gibi bir buçuk sayfalık bir metin imzalamasını isteyip kendisinden 2 milyon dolar para kesinlikle talep etmedim. Kendisini tahliye ettirebileceğim şeklinde de bir söz vermedim. Murat Kapki bana vekaletname verdi, bulunduğu Tekirdağ'daki cezaevi ziyaretine gittim. Ben ifademin başında da belirttiğim üzere 25 yıldır avukatlık yapmaktayım.

"SİYASİ BİR KOMPLO HALİNE GETİRİLDİ"

Mesleğimi iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Söz konusu görüşmede de mesleki ilkelere bağlı kalarak ve sınırı aşmayarak görevimi yerine getirmeye çalıştım. Bir şikayetçinin ifadesinde belirttiği gibi kendisinden 2 milyon dolar para istemedim, avukatın müvekkilinden vekalet ücreti istemesi son derece normaldir. Fakat biz henüz o aşamaya gelmeden görüşmeyi sonlandırdık. Bu şikayetin sıradan avukatlık faaliyetiyken siyasi bir komplo çalışması haline getirildiğini düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Birinci, savcılık ifadesinin ardından ‘yurt dışına çıkış yasağı' ile ‘imza' şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilerek Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasındaki şüphelilerden birisi olan iş insanı Murat Kapki, soruşturma kapsamında yapılan operasyonda tutuklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti eski MKYK Üyesi Avukat Mücahit Birinci'nin Kapki'yi cezaevinde ziyaret ederek önüne bir kağıt koyduğunu ve 2 buçuk milyon dolar karşılığında imzasını atarak tahliye olabileceğini söylediğini iddia etmiş, olayla ilgili Birinci, Kapki ve Özel'den şikayetçi olmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. AK Parti ise Birinci hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin işlemi başlatırken Birinci'den istifa kararı gelmişti.

Kapki ile Birinci'nin cezaevinde görüşme gerçekleştirdiği iddialarının araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınmıştı.