Ne internete ne de cep telefonuna gerek var! Sadece keçilerin hareketlerini izledi, meteoroloji uzmanı oldu

05 Eylül 2024 10:12 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 10:32

Aydın'da çoban sayısının ve yayılıma bırakılan keçi sürülerinin her geçen gün azalması, bazı geleneklerin unutulmasına neden oldu. Sadece keçilerin hareketlerini izleyerek adeta birer meteoroloji uzmanı olan çobanlar, internet ve akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla bazı yeteneklerini kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesi ile İzmir'in Tire ilçesi arasındaki dağlarda 32 yıldır çobanlık yapan 47 yaşındaki İbrahim Kundak, bu uzun çobanlık hayatında hiç gereksiz yere şemsiye taşımadığını söyledi.

Keçilerin içgüdüsel olarak hava durumunu çok iyi tahmin edebildiklerini belirten Kundak, hava durumunu keçilerin kuyruklarından ve yatıp kalkma saatlerinden anladığını söyledi. Kundak, uzun vadeli hava durumu ve mevsimleri ise beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerden tahmin ettiklerini belirtti.

Babası çoban olmamasına rağmen küçük yaşta "bedellik" adı verilen, günümüzde aylıkçı olarak bilinen sistemle büyük çobanların yanında çalışmaya başladığını anlatan Kundak, hayvanların hisleriyle hava durumunu tahmin ettiklerini ve bu tahminlerin her zaman doğru çıktığını söyledi. Keçilerin de oldukça güçlü hislere sahip hayvanlar olduğunu vurgulayan Kundak, dışarıdan basit görünen bu işin, yüzlerce hayvanı idare etmenin ve onların davranışlarını anlamanın ciddi bir uzmanlık gerektirdiğini ifade etti.

"KEÇİNİN HER HAREKETİ İYİ YORUMLANDIĞINDA MESAJ İÇERİR"

İyi takip edilip yorumlandığında hayvanların her hareketinin bir anlamı olduğunu aktaran çoban İbrahim Kundak; "Aslında hayvanlar çok hisli olduğu kadar çok da akıllı. İletişim iyi kurulursa çobanla hayvanlar adeta konuşur. Genellikle ıslıkla anlaşırız. Islığın çalınışına göre keçiler verilen komut ve mesajı algılar. Biz çobanlar ise hayvanın geviş getirmesinden yatıp kalkışına her şeyi anlarız. Yıllardır çobanlık yaparım, hiç boşuna şemsiye taşımamışımdır. Keçinin kuyruğu havada ise hava açıktır. Kuyruk inik ise kısa süre içerisinde yağış gelecektir. Karnı doyduğu halde otlamaya ve aşırı yeme içgüdüsüyle hareket ediyor ise hava bozulacaktır. Ağıla erken dönerse tufana bezer olumsuz hava durumu yaşanacaktır. Kısacası keçinin her hareketi iyi yorumlandığında mesaj içerir” ifadelerini kullandı.

Çoban Kundak, artık dijital ve internet bağlantılı telefonları olsa bile hava durumunu halen meteorolojiden değil keçilerin hareketlerinden tahmin ettiğini söyledi.