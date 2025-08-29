Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Editor
 Özge Sönmez

Numan Kurtulmuş komisyon çalışmalarının sonlanacağı tarihi açıkladı

BMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Burası anayasa hazırlayacak komisyon değil. Burada yasa, anayasa hazırlanmayacak" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş komisyon çalışmalarının sonlanacağı tarihi açıkladı
tgrthaber.com
29.08.2025
29.08.2025
Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Kardeşlik Komisyonu'nun büyük temsil gücü var. Herkesin görüşünü aldık. 'nin demokratik standartları iyileşecek.

Burada mühim olan, herkes kendi görüşünü dile getiriyor, şöyle bir algıya da kamuoyumuzun sahip olmaması lazım, komisyonda herkesin konuştuğu şey komisyonun aldığı bir karar değildir.

Burası anayasa hazırlayacak komisyon değil. Burada yasa, anayasa hazırlanmayacak. Neler yapılabileceği 'ye hazırlanıp gönderilecek.

Önümüzdeki dönemde iş dünyasından, sendikalardan temsilciler katılacak. Komisyonun önemli çoğunluğunun teklif etmiş olduğu isimleri buraya davet edeceğiz.

KOMİSYONUN SONLANACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

Komisyonun hemen kuruluşunda aldığımız karar, 31 Aralık 2025'te komisyon çalışmalarını sonlandırması. Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir.

Bugün biz burada TBMM tören salonunda konuşabiliyorsak, bunu her şeyden evvel şehitlere ve gazilere borçluyuz.

"HERKES ACI YAŞADI ARTIK BARIŞ GEREK"

Bu süreçte provokasyona izin vermeyeceğiz. Şehit aileleri de cumartesi anneleri de acılar yaşadı. Herkes acı yaşadı artık gerek. Bazı şehit aileleri, harp malulleri, gaziler, farklı güvenlik birimlerinden dinleyemediklerimizi önümüzdeki süreçte dinleyip taleplerini alacağız. Bu iş hayırlı bir iştir uzamaması gerek.

"BEYAZ TOROS'UN YAKILMASI HERHALDE TESADÜF DEĞİLDİR"

Komisyon çalışmalarında hiçbir şekilde özerklik, bağımsızlık, ayrı bir bölge, Kürtçenin resmi dil olması gibi en ufak bir talep gündeme gelmedi. O kadar açık provokasyon oldu ki; Bir vekil arkadaşımız komisyonda konuşulmamış konuları madde madde konuşuldu diyerek bir paylaşımda bulundu. Bu kabul edilemez. Bu süreci baltalamaya çalışmaktır.

Sıradan bir adli olay gibi görünüyorsa da komisyonun toplanacağı, ilk dinlemeye başlayacağı gün Meclisin önünde bir beyaz Toros'un yakılması herhalde tesadüf değildir.

İsrail, bölgedeki tüm ülkeleri tehdit ediyor. Şara ile Mazlum Abdi arasında 8 maddelik bir anlaşma imzalandı. Biz bu anlaşmaya bir an önce uyulmasını istiyoruz.

İsrail bu bölge haklarının hepsinden nefret eder, hiçbirini insan olarak görmez. Bizim bizden başka dostumuz yoktur.

Terörsüz Türkiye için de çırpınıyoruz. Terörsüz Türkiye, terörsüz Suriye'nin de kapılarını açacak.

Yasa önerisini komisyon titiz bir çalışmayla rapor haline getirir ve TBMM'ye sunar.

