Osmaniye'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi.

Saat 00.15'te yaşanan depremin derinliği 6.96 kilometre olarak bildirildi. Sarsıntıyı hissedenler kısa süreli panik yaşarken olumsuz bir durum aktarılmadı.

https://x.com/DepremDairesi/status/1968787455118655683

KANDİLLİ RASATHANESİ DE DUYURDU

Kandilli Rasathanesi de büyüklüğünü 3.7 olarak duyurduğu depremin derinliğini 8 kilometre olarak kaydetti.

https://x.com/Kandilli_info/status/1968789136577282546