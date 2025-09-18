Menü Kapat
TGRT Haber
23°
 Selahattin Demirel

Rusya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 10 kilometre olarak ölçülen şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Sarsıntı sırasında can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
22:21
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
23:32

’nın son zamanlarda şiddetli depremlerle gündeme gelen Yarımadası'nda bir daha yaşandı. Yarımadanın açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 7.8 olarak kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (), depremin Petropavlovsk-Kamchatsky kentinin 145 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte oluştuğunu aktardı.

CAN VE MAL KAYBI AÇIKLAMASI YAPILMADI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Hawaii'deki Pasifik Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yayınladı.
Depremde herhangi bir can ve mal kaybının olup olamadığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Rusya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

8.8'LİK SARSINTI YAŞANMIŞTI

30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından yaşanan tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmının sular altında kalmış ve Kamçatka'da acil durum ilan edilmişti.

Rusya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

20 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntı sonrası 6.9 ve .3 gibi artçı sarsıntılar kaydedilmiş, yapılan resmi açıklamalarda depremde can kaybı olmadığı bildirilmişti.

