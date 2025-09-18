Rusya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya’nın son zamanlarda şiddetli depremlerle gündeme gelen Kamçatka Yarımadası'nda bir deprem daha yaşandı. Yarımadanın açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 7.8 olarak kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Petropavlovsk-Kamchatsky kentinin 145 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte oluştuğunu aktardı.

CAN VE MAL KAYBI AÇIKLAMASI YAPILMADI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Hawaii'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yayınladı.

Depremde herhangi bir can ve mal kaybının olup olamadığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

8.8'LİK SARSINTI YAŞANMIŞTI

30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından yaşanan tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmının sular altında kalmış ve Kamçatka'da acil durum ilan edilmişti.

20 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntı sonrası 6.9 ve .3 gibi artçı sarsıntılar kaydedilmiş, yapılan resmi açıklamalarda depremde can kaybı olmadığı bildirilmişti.