Osmanlı döneminde kuruldu! Tam 210 milyon gelir elde etti: 'Onlar dünyanın en iyisi'

Türkiye'de safkan Arap atı yetiştirilen ender haralardan biri olan Malatya'daki Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde, son 5 yılda 470 safkan Arap tayı satıldı. 5 yılda safkan Arap taylarının satışından 210 milyon lira gelir sağlandı. En iyi tayları yetiştirmek için öz veriyle çalıştıklarını belirten işletme müdürü Hüseyin Öcal, "Daha modern ve güvenli ortamda yaptığımız bakım ve ıslah çalışmalarıyla kaliteyi üst seviyelere çıkarmak istiyoruz" dedi.