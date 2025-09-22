Osmanlı döneminde kuruldu! Tam 210 milyon gelir elde etti: 'Onlar dünyanın en iyisi'

Menü Kapat
Türkiye'de safkan Arap atı yetiştirilen ender haralardan biri olan Malatya'daki Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde, son 5 yılda 470 safkan Arap tayı satıldı. 5 yılda safkan Arap taylarının satışından 210 milyon lira gelir sağlandı. En iyi tayları yetiştirmek için öz veriyle çalıştıklarını belirten işletme müdürü Hüseyin Öcal, "Daha modern ve güvenli ortamda yaptığımız bakım ve ıslah çalışmalarıyla kaliteyi üst seviyelere çıkarmak istiyoruz" dedi. 

Malatya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen şampiyon adayı safkan Arap taylarının satışından, son 5 yılda 210 milyon lira gelir elde edildi.


 

Osmanlı ordusunun at ihtiyacını karşılamak için 1865'te kurulan ve bugün TİGEM bünyesinde faaliyetini sürdüren işletmede dünyaya gelen taylar, ilk 6 ay annelerinin yanında kalıyor ve bakıcılar eşliğinde özel olarak yetiştiriliyor.
 

Yaklaşık 2,5 yaşına gelen taylar, açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılıyor. Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, işletmenin 160 yıldır faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. İşletmede en iyi tayları yetiştirmek için öz veriyle çalıştıklarını belirten Öcal, şöyle konuştu:

"Son yıllarda kaliteyi artırarak, Türkiye'de hatta dünyada en iyi safkan Arap atlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. 6 Şubat depremlerinde hasar gören tesislerimiz yenilendi. Bu sayede atların bakım koşulları daha da iyileşti. Daha modern ve güvenli ortamda yaptığımız bakım ve ıslah çalışmalarıyla kaliteyi üst seviyelere çıkarmak istiyoruz."
 

Sultansuyu Tarım İşletmesi At Islahı ve Yetiştiriciliği Şube Şefi İsmail Çağrı Yılmaz da işletmede içeride atların tımar edildiği ve yemlemelerinin yapıldığı 5 farklı alanın bulunduğunu ifade etti. Yetiştirilen atların öneminden bahseden Yılmaz, şu bilgileri verdi:


 

"Son 5 yılda yükselen bir grafiğimiz mevcut. Tayların koşu başarısı ve kazandıkları ödüller at sahiplerinin ilgisini çekiyor. Son 5 yılda koşu tayı ve elit tay olarak 470 tayımız satıldı. Atlarımız koştukça başarı elde ettikçe günden güne talep artıyor. Satılan 470 taydan, 210 milyon lira satış geliri elde edildi. Ayrıca burada yetişen taylar koştukça kazandıkları ikramiyelerin yüzde 20'si işletmemize gelir olarak geri dönüyor."

 

Kurum, 21 Ekim'de Veli Efendi Hipodromu'nda 15 elit tayı açık artırmayla satışa sunacak.
 

Arap atının özellikleri nelerdir? 

Safkan Arap atı, çevik, hareketli, ani manevra kabiliyetine sahip, sağlam kemikli, güçlü mafsallı, çelik gibi tendonları ve sağlam tırnak yapısına sahip, dayanıklı, az yem yiyen, yediği yemi iyi değerlendiren, zeki, sadık, çok güzel görünümlü hafif süvari atıdır. Bu nedenle at ıslahında Arap atı kullanılır.

