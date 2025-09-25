Özlem ve Tayyar Öz çiftine hapis şoku! Kamuyu 10 milyon zarara soktukları ortaya çıktı

Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında 24 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Fenomen çift hakkında, "Resmi Belgede sahtecilik", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi usul Kanununa muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturmada iddianame tamamlandı.

FENOMEN ÇİFT İÇİN 7 YIL HAPİS İSTEMİ

Özlem ve Tayyar Öz çifti ve ortakları İbrahim Karaorhanlı'nın vergi kaçakçılığı yaparak kamuya 10 milyon liralık zarar uğrattığı tespit edilmesi üzerine haklarında "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçundan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne fenomen çift hakkında ihbarların gelmesinin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı bir raporun da dosyaya girdiği öğrenildi.

ÖRGÜT BULGUSUNA RASTLANAMADI

İddianameye giren MASAK raporlarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu" yönünde herhangi bir veriye rastlanmadığı, şirketin kozmetik ürün satışlarının önemli bir bölümünün e-ticaret yoluyla gerçekleştirildiği, bu satışların sahte işlemler olduğu yönünde de bir bulguya ulaşılamadığı ifade edildi.

3 AYRI SUÇTAN DELİL BULUNAMADI

Sanıklar hakkında düzenlenen rapor da ayrıca, yasa dışı bahis, kripto borsalarıyla şüpheli işlem ve sahte belge düzenlenme gibi suçlara dair delil bulunamadığı belirtildi. Bu sebeple fenomen çift ve ortakları "resmî belgede sahtecilik", "suç örgütüne üye olma" ve "kooperatif faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçlarından takipsizlik kararı aldı.

VERGİ KAÇIRDIKLARI KESİNLEŞTİ

İddianamede ismi geçen Özlem Öz, Tayyar Öz ve İbrahim Karaorhanlı'nın ortağı oldukları Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında yapılan incelemede şirket üzerinden vergi kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan kaçakçılıkla birlikte kamunun 10 milyon lira zarar uğratıldığı tespit edildi. Bu zarar ilişkin uygulanacak cezanın ise 51 milyon lira olduğu aktarıldı. İddianamede, söz konusu "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçunun kara para aklama suçuna öncül teşkil ettiği belirtilerek, sanıkların vergi kaçakçılığı ile elde ettikleri gelirleri akladıkları değerlendirmesi yapıldı.

FENEOMEN ÇİFT KASIM'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bu kapsamda sanıklar 19 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Öte yandan, soruşturma kapsamında 3 şirkete yönelik alınan kayyum kararları devam ediyor.