TGRT Haber
26°
 Murat Makas

Polisan'dan kimyasal sızıntı olayına açıklama

Kocaeli'de Polisan fabrikasında kimyasal sızıntı tehlikesi yaşandı. Polisan Holding, kimyasal sızıntı olayına ilişkin yeni açıklama yaptı.

'nin ilçesinde akşam saatlerinde kimyasal sızıntı paniği yaşandı. Diliskelesi mevkiindeki Polisan fabrikasında meydana gelen olayda çevredeki vatandaşlar panikledi.

Polisan Holding, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Diliskelesi mevkiindeki liman sahasında dün gece endişeye neden olan kimyasal sızıntının, bir nakliye firmasına ait tankerde meydana geldiğini ve durumun tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

BEKLEME SAHASINDAKİ TANKERDE MEYDANA GELDİ

Holdingten yapılan yazılı açıklamada, bağlı ortaklıkları Poliport Limanı'nın park sahasında bulunan bir tankerde basınç sonucu gaz sızıntısı yaşandığı belirtildi. Sızıntının, Poliport'a ait depolama tanklarında değil, gümrük işlemleri için bekleme sahasındaki bir tankerde meydana geldiği vurgulandı.

Polisan'dan kimyasal sızıntı olayına açıklama

Açıklamada, olayın hemen ardından şirket ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale ettiği, AFAD ve ilgili resmi kurumlarla iş birliği içinde sürecin yürütüldüğü kaydedildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin de hassasiyetle incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Poliport Genel Müdürü Dr. Selçuk Denizhan, "Bu tür durumlara karşı hazırladığımız acil eylem planlarımız sayesinde olay kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Süreci, tüm ilgili kurumlarla koordinasyon içinde titizlikle yürüttük" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR UYARILMIŞTI

Diliskelesi mevkiindeki tesisten dün gece saatlerinde kimyasal sızıntı olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda uzman ekip sevk edilmişti. Sızıntıyı fark eden bazı kişilerin bölgeden uzaklaştığı anlar cep telefonu kameralarına yansımıştı.

Polisan'dan kimyasal sızıntı olayına açıklama

Olayın ardından açıklama yapan Diliskelesi Mahalle Muhtarı Adem Kaya, yoğun bir sızıntı olduğunu belirterek vatandaşları kapı ve pencerelerini kapatmaları ve dışarı çıkmamaları konusunda uyarmıştı. Kaya, "Bizler halk olarak bu tür tehlikeleri sürekli yaşıyoruz. Sanayicilerimizin de artık bu konuda sorumluluk alması gerekiyor" demişti.

