Rize'de ahşap yapı faciası: Ölü ve yaralılar var!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Erenler köyünde saat 12.00 sıralarında Karaoğlu mevkiinde meydana gelen olayda, arı kovanlarını yerleştirmek için kullanılan ahşap yapının taşıyıcı ipi bir anda koptu.
İpin kopmasıyla yapı çökerken, altında kalan 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Olayda Emir Kar olay yerinde, Yunus Şahin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yaralanan Mehmet Şahin'in ise Çayeli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.