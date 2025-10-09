Menü Kapat
17°
Editor
 Merve Yaz

Rize'deki sel felaketinin bilançosu ağır!

Karadeniz'in incisi Rize, geçtiğimiz ay sel felaketiyle sarsıldı. Metrekareye 355 kilogram yağışın düşmesi sonucu yaşanan sel ve heyelan felaketinin izleri büyük ölçüde silindi. Ortaya çıkan hasarın maddi boyutu da netleşti. Binlerce personelin sahada görev aldığı sel, taşkın ve heyelan afetinin bilançosunun 1.2 milyar lira seviyelerinde olduğu öğrenildi.

Rize'deki sel felaketinin bilançosu ağır!
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 11:35
|
09.10.2025
09.10.2025
saat ikonu 11:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'de başta olmak üzere Artvin, Giresun ve Trabzon illeri için 19-21 Eylül tarihleri arasında sarı kodlu uyarısı sonrası etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkilemişti. Rize ve Artvin'de bazı derelerin su seviyeleri ve debisi yükselince , ve heyelanlar meydana gelmişti.

Rize'deki sel felaketinin bilançosu ağır!

Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesiyle çökünce, Ayder Yaylası yolunda ulaşım durmuştu. Ardeşen’de Durak Deresi'ne yakın alanda kurulu sosyal tesislerdeki 2 bungalov yıkılmıştı.

2 BUNGALOV SELE KAPILMIŞTI

Dere sularının bastığı turistik tesisin bahçesi ve lokantası da kullanılamaz hale gelmişti. Ayder Yaylası yolu üzerinde boş haldeki 2 bungalov da sele kapılmıştı. Bölgede 20’yi aşkın köy yolu, sel, taşkın ve nedeniyle ulaşıma kapanmıştı.

Binlerce personelin sahada görev aldığı sel, taşkın ve heyelan afetinin izleri büyük ölçüde silinirken, ortaya çıkan hasarın maddi boyutu da netleşti.

Rize'deki sel felaketinin bilançosu ağır!

İl Özel İdaresi ve belediye sınırları içerisinde yapılan tespit çalışmalarına maddi zararın 1,2 milyar lira seviyesinde olduğu tespit edildi.

"1977'DEN BERİ GÖRÜLEN EN YÜKSEK YAĞIŞ MİKTARI"

1977 yılından bugüne ilk defa bu miktarda yağış düştüğü söyleyen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Meteoroloji yetkililerimizin verdiği bilgilere göre bu, 1977 yılından bu yana bölgemizde görülen en yüksek yağış miktarıdır. Sadece bir trafik kazasında, yol çökmesi kaynaklı olarak 5 vatandaşımız yaralandı. Bu da afeti görece olarak hafif atlatmamızı sağladı." diye konuştu.

Rize'deki sel felaketinin bilançosu ağır!

Vali Baydaş, "İl Özel İdaresi ve belediye sınırları içerisinde yaptığımız hasar tespit çalışmalarına göre oluşan maddi zarar 1,2 milyar lira seviyesindedir. Bu rakama Karayolları, DSİ, Milli Parklar, Orman Bölge Müdürlüğü gibi kendi bütçeleriyle hasar tespiti yapan kurumlar dahil değildir." dedi.

ETİKETLER
#hasar
#rize
#yağmur
#sel
#heyelan
#taşkın
#doğu karadeniz
#Gündem
