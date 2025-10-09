Rize'deki sel felaketinin bilançosu ağır!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de Rize başta olmak üzere Artvin, Giresun ve Trabzon illeri için 19-21 Eylül tarihleri arasında sarı kodlu uyarısı sonrası etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkilemişti. Rize ve Artvin'de bazı derelerin su seviyeleri ve debisi yükselince taşkın, sel ve heyelanlar meydana gelmişti.

Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesiyle çökünce, Ayder Yaylası yolunda ulaşım durmuştu. Ardeşen’de Durak Deresi'ne yakın alanda kurulu sosyal tesislerdeki 2 bungalov yıkılmıştı.

2 BUNGALOV SELE KAPILMIŞTI

Dere sularının bastığı turistik tesisin bahçesi ve lokantası da kullanılamaz hale gelmişti. Ayder Yaylası yolu üzerinde boş haldeki 2 bungalov da sele kapılmıştı. Bölgede 20’yi aşkın köy yolu, sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmıştı.

Binlerce personelin sahada görev aldığı sel, taşkın ve heyelan afetinin izleri büyük ölçüde silinirken, ortaya çıkan hasarın maddi boyutu da netleşti.

İl Özel İdaresi ve belediye sınırları içerisinde yapılan hasar tespit çalışmalarına maddi zararın 1,2 milyar lira seviyesinde olduğu tespit edildi.

"1977'DEN BERİ GÖRÜLEN EN YÜKSEK YAĞIŞ MİKTARI"

1977 yılından bugüne ilk defa bu miktarda yağış düştüğü söyleyen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Meteoroloji yetkililerimizin verdiği bilgilere göre bu, 1977 yılından bu yana bölgemizde görülen en yüksek yağış miktarıdır. Sadece bir trafik kazasında, yol çökmesi kaynaklı olarak 5 vatandaşımız yaralandı. Bu da afeti görece olarak hafif atlatmamızı sağladı." diye konuştu.

Vali Baydaş, "İl Özel İdaresi ve belediye sınırları içerisinde yaptığımız hasar tespit çalışmalarına göre oluşan maddi zarar 1,2 milyar lira seviyesindedir. Bu rakama Karayolları, DSİ, Milli Parklar, Orman Bölge Müdürlüğü gibi kendi bütçeleriyle hasar tespiti yapan kurumlar dahil değildir." dedi.