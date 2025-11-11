Sağlıkta yeni dönem! Herkes hastane açamayacak: Kurallar sil baştan

Sağlık hizmetleri lisans yönetmeliği bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Hastane gibi sağlık kuruluşlarının açılışı için artık lisans gerekecek ve bu lisanslar ihale ile verilecek.

Yönetmelikte, düzenlemenin amacı, “Sağlık Bakanlığının planlamaları çerçevesinde, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya hastane ve benzeri özel sağlık kuruluşları açabilme yetkisi veren lisanslara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” olarak özetlendi.

Yönetmelik, sağlık kuruluşlarının artık istenildiği gibi açılmasını engellemeyi ve belirli sayıda lisans satışı ile sektörü düzenlemeyi amaçlıyor. Devlet, belirli sayıda sağlık hizmeti lisanlı oluşturacak ve bu lisansları devredilemeyecek. Lisanslar açık artırma ile verilecek, özel bir mülkiyet ve hak gibi başkasına da aktarılamayacak.

LİSANS DEVREDİLEMEYECEK

Hastane satılsa bile lisansın devredilmesi mümkün olmayacak. Yeni hastane kurmak isteyen ihaleye girerek lisans almak zorunda olacak. Yönetmeliğe göre, Sağlık Bakanlığı her yıl sağlık tesisleri için planlama ilan metni yayınlayacak ve kaç adet lisans verileceği duyurulacak.

Yönetmeliği göre, lisans üzerinde kaç yıl geçerli olduğu belirtilecek, Yönetmelikte ayrıca, “Lisans verilmesi tek başına özel sağlık kuruluşu açma ve işletme hakkı vermez. Lisans sahibi, lisans alınan alanlarda ilgili mevzuatı kapsamında ruhsat veya faaliyet izni almak zorundadır.” da denildi. Yani lisans, sağlık kuruluşu ruhsatı anlamına da gelmiyor.

BU ŞARTLAR ZORUNLU OLACAK

Lisans başvurusu için, sağlık alanında suç kaydının bulunmaması gerekecek. Yönetmelikte şöyle denildi:

"Yeni sağlık kuruluşu lisans ilanına başvurabilmek için gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişiliğinde pay sahibi olanların; 11 Nisan 1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'tlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 28 inci maddesinde sayılan suçlardan hüküm giymemiş olması, kamu görevinden ihraç edilmiş gerçek kişiler olmaması ve ortaklık yapısında bu kişilerin bulunmaması zorunludur.

İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya benzer bir durumda olanlar ile iflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunanlar artırmaya katılamaz."