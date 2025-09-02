Menü Kapat
31°
 Murat Makas

Sahte ev ilanlarına dikkat! Yöntemleri pes dedirtti: En çok bu ifadeleri kullanıyorlar

Piyasada birçok sektörde sahte ilan patlaması yaşanıyor. Özellikle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar dolandırıcıların hedefi oluyor. Uzmanlar bu ilanlardaki geçen ifadelere dikkat çekerek vatandaşları uyarıyor.

Sahte ev ilanlarına dikkat! Yöntemleri pes dedirtti: En çok bu ifadeleri kullanıyorlar
sektörü başta olmak üzere bazı sektörlerde açılan ilan siteleri dolandırıcıların yöntemlerini kolaylaştırıyor. Piyasanın çok altında rakamlara verilen ilanlar, dolandırıcıların kapora alıp ortadan kaybolmasına zemin hazırlıyor, ilan siteleri ise sorumluluk üstlenmiyor.

SAHTE İLAN PATLAMASI

Uzmanlar "Sarı sayfa" olarak bilinen ilan sitelerindeki manipülatif görseller ve içeriklere karşı astronomik cezalar getirilmesi halinde bu sorunun büyük ölçüde ortadan kaldırılacağını söylüyor.

Sahte ev ilanlarına dikkat! Yöntemleri pes dedirtti: En çok bu ifadeleri kullanıyorlar

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Dolandırıcılar, kendilerine ait olmayan konutların görsellerini internetten temin edip ya sosyal medyaya ya da bazı ilan platformlarına koyuyor. İlanı görüp evi kiralamak ya da almak isteyen olursa kapora isteniyor. Dolandırıcılar kaporayı aldıktan sonra sırra kadem basıyor.

Bazı gerçek ilan sahipleri de evin fotoğraflarını değerinden çok daha uygun fiyata girişiyle platforma yüklüyor. Talep eden olursa "O daire satıldı, başkasını gösterelim" diyerek ellerinde bulunan başka konutları pazarlamaya çalışıyor.

Sahte ev ilanlarına dikkat! Yöntemleri pes dedirtti: En çok bu ifadeleri kullanıyorlar

BAZI EMLAKÇILAR DA BU YÖNTEMLERDEN YARARLANIYOR

Dolandırıcıların kapora alarak vatandaşları mağdur ettiği düşük fiyatlı ilanların unvanını kötüye kullanan bazı emlakçılar tarafından da yapıldığı öğrenildi.

Değerinin çok altında sahte bir konut ilanı yükleyen bu tarz emlakçıların, vatandaşların kendilerini aramasını sağlayarak "İlandaki daire satıldı, uygun başka dairelerimiz var" aldatmacasıyla ellerindeki konutları satmaya çalıştıkları tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı sahte ilanlar için "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi"ni devreye almıştı. Reklam Kurulu da bu tarz ilan sahiplerine ceza kesiyor.

Sahte ev ilanlarına dikkat! Yöntemleri pes dedirtti: En çok bu ifadeleri kullanıyorlar

Ancak ilan sitelerinin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmemesi nedeniyle hâlâ bu tür ilanlarla karşılaşılabiliyor. Bu tarz sahte ilanlar bakanlığa şikâyet edildiğinde, yayınlanan ilan platformuna ceza uygulanması söz konusu olabiliyor. Vatandaşlar ALO 175 Tüketici Danışma Hattı ve e-devlet üzerinden şikâyetlerini iletebiliyor.

SAHTE İLAN NASIL ANLAŞILIR?

İlan sitelerinden konut almak isteyen vatandaşların bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin bölgedeki ortalama fiyatlara göre çok düşük rakamlı ilanlar genellikle aldatıcı olabiliyor. "Acil satılık, değerinin yarısı" gibi ifadelere de dikkat edilmesi gerekiyor.

İç mekân yerine sadece dış cephe fotoğraflarının olduğu ilanın sahte olma ihtimali bulunuyor. İlan metni kısa olup "İlan sahibi sadece WhatsApp üzerinden konuşmak istiyor" yazanlara da şüpheyle yaklaşılması gerekiyor.

