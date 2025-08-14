Samsun'da kafa kafaya korkunç kaza! 1'i ağır 8 yaralı

Samsun’un 19 Mayıs ilçes korkunç bir kazanın adresi oldu. Emine Ç. yönetimindeki otomobil, Bafra istikametinden Samsun istikametine giderken karşı yönden gelen Ö.G’nin kullandığı otomobille Tepeköy Mahallesi'nde çarpıştı.

ARABALAR HURDAYA DÖNDÜ

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi çevre hastanelere kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası araçlar adeta demir yığınına dönerken kolluk kuvvetleri olayşa ilişkin soruşturma başlattı.