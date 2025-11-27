Selahattin Demirtaş hakkında flaş gelişme! Savcı mütalaasını sundu

Selahattin Demirtaş'ın farklı illerde gerçekleştirdiği konuşmalar sebebiyle açılan ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasını içeren davada yeni bir gelişme yaşandı.

SAVCI MÜTALAASINI SUNDU

Mahkeme savcısı, birleştirilen dosyalar hakkında esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, Selahattin Demirtaş'ın isnat edilen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle kanunlar çerçevesinde cezalandırılması talep edildi.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında Demirtaş'ın, zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada ayrıca mahkeme hakimi, Demirtaş'ın avukatına, müvekkilinin bir sonraki celseye katılım göstermemesi durumunda 'susma hakkını kullandığının kabul edileceği' yönünde yasal bir ihtar yapılmasını kararlaştırdı.

SONRAKİ DURUŞMA 6 OCAK'TA

Demirtaş'ın avukatı ise savcılık mütalaasına karşı savunma hazırlayabilmek amacıyla mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi kabul ederek, davayı 6 Ocak tarihine erteledi.