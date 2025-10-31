Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak’tan tüm partilere çağrı: Afet bölgesi ilan edilsin

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, depremzede esnaf ve çiftçinin nefes alması için siyasetin bir kenara bırakılıp Bağ-Kur ve kredi borçlarının ertelenmesi gerektiğini söyledi. Sak, "Sındırgı’nın bir an önce Afet Bölgesi ilan edilmesi hayati öneme sahip" dedi.

"YASAL DÜZENLEME YAPILSIN"

Başkan Sak, yaptığı açıklamada siyasetin bir kenara bırakılması ve Sındırgı'nın geleceğine hep birlikte el atılması gerektiğini vurguladı. Depremlerde 1000’in üzerinde hanenin ağır hasar aldığını ve 100’den fazla esnaf dükkanı için yıkım kararı verildiğini belirten Sak, acil yasal düzenleme ihtiyacına dikkat çekti.

" GÜVENCE ALTINA ALALIM"

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sındırgı halkı olarak TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilere açık çağrımızdır… 10 Ağustos ve 27 Ekim depremlerinde 1000’in üzerinde hanemiz ağır hasar almıştır, 100’den fazla esnafımızın dükkanı için yıkım kararı verilmiştir. Siyaseti bir kenara bırakalım, Sındırgı’nın geleceğine hep birlikte el atalım. Sındırgılı esnafımızı, çiftçimizi ve vatandaşlarımızı koruyacak, onları finansal olarak güvence altına alacak; Bağ-Kur, SGK, vergi ve kredi borçlarını yapılandıracak ya da öteleyecek bir kanuna ihtiyaç vardır.

"AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN"

Bunun için Sındırgı’nın bir an önce Afet Bölgesi ilan edilmesi, ilçemizin yeniden ayağa kaldırılması açısından hayati öneme sahiptir. Cumhuriyet Halk Partimiz, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi’ne çağrımızdır: Sındırgı için bir olalım, birlik olalım. Bu karar siyaset üstü bir konudur; esnafımızın, çiftçimizin, vatandaşımızın nefes alması için el birliğiyle hareket edilmesi gerekmektedir. Sındırgı’yı tekrardan birlikte ayağa kaldıracağız!"

