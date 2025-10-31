Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak’tan tüm partilere çağrı: Afet bölgesi ilan edilsin

Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçede yaşanan 10 Ağustos ve 27 Ekim depremlerinin yol açtığı hasar sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan tüm siyasi partilere ortak bir çağrıda bulundu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 22:02

Belediye Başkanı Serkan Sak, depremzede ve çiftçinin nefes alması için siyasetin bir kenara bırakılıp ve borçlarının ertelenmesi gerektiğini söyledi. Sak, "Sındırgı’nın bir an önce Bölgesi ilan edilmesi hayati öneme sahip" dedi.

"YASAL DÜZENLEME YAPILSIN"

Başkan Sak, yaptığı açıklamada siyasetin bir kenara bırakılması ve Sındırgı'nın geleceğine hep birlikte el atılması gerektiğini vurguladı. Depremlerde 1000’in üzerinde hanenin ağır hasar aldığını ve 100’den fazla esnaf dükkanı için yıkım kararı verildiğini belirten Sak, acil yasal düzenleme ihtiyacına dikkat çekti.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak’tan tüm partilere çağrı: Afet bölgesi ilan edilsin

" GÜVENCE ALTINA ALALIM"

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sındırgı halkı olarak TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilere açık çağrımızdır… 10 Ağustos ve 27 Ekim depremlerinde 1000’in üzerinde hanemiz ağır hasar almıştır, 100’den fazla esnafımızın dükkanı için yıkım kararı verilmiştir. Siyaseti bir kenara bırakalım, Sındırgı’nın geleceğine hep birlikte el atalım. Sındırgılı esnafımızı, çiftçimizi ve vatandaşlarımızı koruyacak, onları finansal olarak güvence altına alacak; Bağ-Kur, SGK, vergi ve kredi borçlarını yapılandıracak ya da öteleyecek bir kanuna ihtiyaç vardır.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak’tan tüm partilere çağrı: Afet bölgesi ilan edilsin

"AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN"

Bunun için Sındırgı’nın bir an önce Afet Bölgesi ilan edilmesi, ilçemizin yeniden ayağa kaldırılması açısından hayati öneme sahiptir. Cumhuriyet Halk Partimiz, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi’ne çağrımızdır: Sındırgı için bir olalım, birlik olalım. Bu karar siyaset üstü bir konudur; esnafımızın, çiftçimizin, vatandaşımızın nefes alması için el birliğiyle hareket edilmesi gerekmektedir. Sındırgı’yı tekrardan birlikte ayağa kaldıracağız!"

https://x.com/serkansaktr/status/1984332022874091837

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye beşik gibi sallanıyor! 14 binin üzerinde deprem oldu: Uzman isimden kritik uyarı
ETİKETLER
#deprem
#bağ-kur
#kredi
#çiftçi
#esnaf
#afet
#Sındırgı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.